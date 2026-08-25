Acidente em garimpo deixa quatro trabalhadores feridos no norte da Bahia

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A atividade em um garimpo da Serra da Carnaíba, em Pindobaçu, no norte da Bahia, foi interrompida temporariamente após um acidente que deixou quatro trabalhadores feridos na segunda-feira, 25.

Os quatro foram atendidos inicialmente por colegas de trabalho e, posteriormente, receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal.

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Segundo informações da Cooperativa Mineral da Bahia, responsável pelo garimpo, três dos trabalhadores precisaram ser transferidos: dois foram levados para Salvador e outro para Juazeiro. O quarto ferido recebeu alta depois de passar por atendimento médico.

A cooperativa informou ainda que os trabalhadores que permanecem internados não correm risco de morte. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde deles.

A causa do acidente ainda será investigada. A suspeita inicial, conforme apuração da TV São Francisco, é de que uma explosão de dinamite tenha provocado o incidente. Uma sindicância interna deverá ser realizada para esclarecer o que aconteceu.

Até o momento, a Polícia Civil informou que não registrou a ocorrência. O Ministério Público do Trabalho afirmou que vai buscar mais informações para avaliar se há necessidade de instaurar um inquérito.

A Agência Nacional de Mineração declarou que tomou conhecimento do caso por meio da imprensa e informou que deverá prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.