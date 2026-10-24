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ACIDENTE FATAL

Adolescente de 17 anos morre após 11 dias internada vítima de acidente

Maria Eduarda era mãe de um bebê de 11 meses; namorado dela ficou ferido

Andrêzza Moura
Por
Duda deixou um filho pequeno, um bebê de 11 meses
Duda deixou um filho pequeno, um bebê de 11 meses - Foto: Reprodução Giro Ipiaú

Uma adolescente, de 17 anos, morreu neste sábado, 24, no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, no sudoeste do estado, após passar 11 dias internada. Maria Eduarda Reis Barbosa, sofreu um acidente de trânsito, no dia 13 deste mês, na BR-330, nas proximidades do aeródromo de Ipiaú.

De acordo com informações, Duda, como era mais conhecida, havia passado o final de semana e o feriado de 12 de outubro em Saquaíra, na Península de Maraú, com o namorado, de prenome Gabriel, e os familiares dele.

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O casal retornava de motocicleta para casa, quando o acidente aconteceu. Relatos dão conta de que a moto onde os jovens estavam colidiu com um veículo modelo Fiat Siena que realizou uma conversão na rodovia.

Com o impacto, Gabriel perdeu o controle da motocicleta e bateu em um poste de energia elétrica. O jovem também ficou ferido e foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo testemunhas, após o acidente o motorista fugiu do local sem prestar ajuda as vítimas.

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Maria Eduarda era moradora da Vila Esperança, na localidade Cupim, em Ipiaú. Ela deixou um filho pequeno, um bebê de apenas 11 meses. Informações sobre o sepultamento dela não foram divulgadas. Informações Giro Ipiaú.

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Acidente . adolescente morre Ipiaú

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