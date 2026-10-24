ACIDENTE FATAL
Trabalhador morre soterrado em mina subterrânea na Bahia
Operador de máquinas, de 45 anos, trabalhava na unidade Caraíba, em Jaguarari
Um operador de máquinas de uma mina subterrânea de Pilar, da empresa Ero, localizada na unidade Caraíba, em Jaguarari, no centro-norte da Bahia, morreu soterrado, na noite desta sexta-feira, 23.
O trabalhador, de 45 anos, identificado apenas pelo prenome Ronaldo, operava uma motoniveladora, quando o acidente aconteceu. Ele foi atendido por uma equipe de resgate da própria empresa e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu.
Depois do fato, a diretoria da Ero anunciou uma paralisação de 24 horas em todas as atividades de produção da unidade Caraíba, incluindo as minas de Pilar, Vermelhos e Surubim e da Planta. Somente as funções consideradas essenciais foram mantidas.
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Por meio de nota, a Ero informou que está prestando apoio aos familiares de trabalhador. A empresa diz que investiga as circunstâncias do acidente. Ronaldo, que era funcionário da Ero desde 2012, deixa esposa e duas filhas. As informações são do Giro de Notícias.