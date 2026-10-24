Trabalhador morre soterrado em mina subterrânea na Bahia

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Um operador de máquinas de uma mina subterrânea de Pilar, da empresa Ero, localizada na unidade Caraíba, em Jaguarari, no centro-norte da Bahia, morreu soterrado, na noite desta sexta-feira, 23.

O trabalhador, de 45 anos, identificado apenas pelo prenome Ronaldo, operava uma motoniveladora, quando o acidente aconteceu. Ele foi atendido por uma equipe de resgate da própria empresa e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

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Depois do fato, a diretoria da Ero anunciou uma paralisação de 24 horas em todas as atividades de produção da unidade Caraíba, incluindo as minas de Pilar, Vermelhos e Surubim e da Planta. Somente as funções consideradas essenciais foram mantidas.

Por meio de nota, a Ero informou que está prestando apoio aos familiares de trabalhador. A empresa diz que investiga as circunstâncias do acidente. Ronaldo, que era funcionário da Ero desde 2012, deixa esposa e duas filhas. As informações são do Giro de Notícias.