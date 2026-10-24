Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

ACIDENTE FATAL

Trabalhador morre soterrado em mina subterrânea na Bahia

Operador de máquinas, de 45 anos, trabalhava na unidade Caraíba, em Jaguarari

Andrêzza Moura
Por
Ronaldo trabalhava na empresa Ero desde 2012
Ronaldo trabalhava na empresa Ero desde 2012 - Foto: Reorodução Redes Sociais

Um operador de máquinas de uma mina subterrânea de Pilar, da empresa Ero, localizada na unidade Caraíba, em Jaguarari, no centro-norte da Bahia, morreu soterrado, na noite desta sexta-feira, 23.

O trabalhador, de 45 anos, identificado apenas pelo prenome Ronaldo, operava uma motoniveladora, quando o acidente aconteceu. Ele foi atendido por uma equipe de resgate da própria empresa e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Depois do fato, a diretoria da Ero anunciou uma paralisação de 24 horas em todas as atividades de produção da unidade Caraíba, incluindo as minas de Pilar, Vermelhos e Surubim e da Planta. Somente as funções consideradas essenciais foram mantidas.

Leia Também:

A SANGUE FRIO

Jovem é executado a tiros ao buscar esposa em lanchonete na Bahia
Jovem é executado a tiros ao buscar esposa em lanchonete na Bahia imagem

OPERAÇÃO VAI E VOTA

Ônibus gratuitos na Bahia: mais de 46 mil passagens são emitidas para o 2º turno
Ônibus gratuitos na Bahia: mais de 46 mil passagens são emitidas para o 2º turno imagem

BAHIA

Nova identidade pelo celular: veja como solicitar a sua CIN
Nova identidade pelo celular: veja como solicitar a sua CIN imagem

Por meio de nota, a Ero informou que está prestando apoio aos familiares de trabalhador. A empresa diz que investiga as circunstâncias do acidente. Ronaldo, que era funcionário da Ero desde 2012, deixa esposa e duas filhas. As informações são do Giro de Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente de trabalho empresa Ero Jaguarari Bahia mina subterrânea na Bahia morte de trabalhador

Relacionadas

Mais lidas