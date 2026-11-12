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ACIDENTE FATAL

Adolescente morre após moto bater em ônibus escolar na Bahia

Acidente aconteceu em uma estrada de terra na zona rural de Mortugaba

Andrêzza Moura
Por
Jovem morreu no local antes de receber atendimento médico
Jovem morreu no local antes de receber atendimento médico - Foto: Reprodução Jornal Folha de Condeúba

O adolescente José Henrique Prates Ribeiro, de 15 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 11, após se envolver em um acidente de trânsito, na zona rural do município de Mortugaba, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações, o jovem pilotava uma motocicleta que colidiu com um ônibus escolar, por volta das 13h20, em uma estrada de terra nas proximidades da localidade de Manoel Santana. José Henrique morreu no local antes de receber atendimento médico.

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As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Não há informações se havia estudantes no ônibus na hora da colisão. A Polícia Civil de Mortugaba investiga o caso.

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O enterro de José Henrique está previsto para acontecer na manhã desta sexta-feira, 13, no Cemitério Municipal da Bela Vista, em Mortugaba. O adolescente era filho de Luiz Pinheiro Ribeiro e Jesuina Pinheiro Prates, moradores da Fazenda Sítio, na zona rural do município. As informações são do Jornal Folha de Condeúba.

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Acidente . Adelescente Bahia

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