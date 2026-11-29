CONTAGEM REGRESSIVA
Bruno Reis anuncia data para início das obras da Arena Barradão
Prefeito esteve no estádio neste domingo, 29, para acompanhar partida entre Vitória e Santos
O Estádio Manoel Barradas, como é conhecido atualmente, está com os dias contados. Após a apresentação do projeto da Arena Barradão à Prefeitura de Salvador, a expectativa sobre o início das obras ganhou uma previsão. Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), a construção deve começar oficialmente após o Carnaval de 2027.
O gestor municipal esteve no estádio neste domingo, 29, para acompanhar a derrota do Vitória por 3 a 2 para o Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor declarado do Rubro-Negro, Bruno Reis afirmou que, no que depender da Prefeitura, os trâmites necessários estarão concluídos para o início da construção.
“Conversava agora com Fábio [Mota, presidente do Vitória], a expectativa é começar as obras logo após o Carnaval. No que depender da Prefeitura, aqui eu garanto a vocês que vai estar tudo aprovado para a gente logo após o Carnaval começar a construção da nova Arena Barradão”, afirmou.
Prefeito faz balanço da temporada do Vitória
Bruno Reis também avaliou o desempenho do Vitória ao longo da temporada e destacou a permanência antecipada na Série A do Brasileirão, além da possibilidade de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.
“É um ano excepcional, né? Fazia tempo que na penúltima rodada a gente estava sem risco de ser rebaixado. Sempre a gente chegava na última rodada naquela luta, dependendo de cada lance, de cada jogada, às vezes garantindo a manutenção na Série A nos últimos segundos”, declarou.
O prefeito também lamentou o resultado contra o Santos e considerou que o Rubro-Negro teve uma atuação que merecia um resultado melhor. Apesar da derrota, ele destacou a qualidade do adversário e afirmou que o empate seria mais justo.
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Bruno Reis cita desafios financeiros do Vitória
Ao projetar a próxima temporada, o prefeito também mencionou a necessidade de o Vitória buscar novos patrocinadores para compensar perdas financeiras, especialmente relacionadas ao mercado de apostas esportivas.
Segundo Bruno Reis, o clube precisará manter o equilíbrio financeiro para montar um elenco competitivo e buscar títulos em 2027.
“Vitória vai começar o ano que vem com uma grande equipe e vai buscar títulos importantes para incrementar sua renda, vai precisar ter a capacidade de buscar novos patrocinadores para compensar as perdas, em especial por conta das bets, mas Fábio Mota está se virando, está buscando novas parcerias para poder manter o orçamento com um time capaz de conquistar títulos, seja o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e até mesmo o sonhado Campeonato Brasileiro”, afirmou.
O prefeito ainda demonstrou expectativa pela classificação do Leão para a Copa Sul-Americana. “Mas graças a Deus estamos na Série A, espero aí que possamos ir para a Copa Sul-Americana”, concluiu.
Último compromisso da temporada
Com a derrota deste domingo, o Rubro-Negro permanece com 44 pontos e vai terminar a rodada na 13ª posição da Série A. Com isso, o sonho da Sul-Americana fica para o duelo fora de casa.
Pela 38ª rodada, o Vitória visita o Vasco, na próxima quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.