Associação de defensores celebra ampliação do atendimento

Bethânia Ferreira destaca avanços do primeiro ano de gestão na associação de defensores - Foto: Foto: S. Kainuma | ADEP-BA

A gestão de Bethânia Ferreira à frente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (ADEP-BA) completa um ano com uma marca bem definida. Ampliar o acesso dos cidadãos à Justiça.

Com foco na ampliação dos canais de diálogo junto a defensoras e defensores da capital e, especialmente, do interior do estado, a gestão investiu na articulação com parlamentares baianos para garantir a ampliação do orçamento da instituição em 2026.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O compromisso principal é garantir as melhores condições para que a categoria possa assegurar o acesso à Justiça no estado. Além disso, a entidade buscou se aproximar dos filiados como espaço de acolhimento e cuidado e atenção ampliada às pautas de saúde mental e às condições de trabalho através de projetos como o ADEP com você.

“O defensor público é a célula vital da Defensoria. Sem condições dignas de trabalho, sem acolhimento e sem escuta ativa, não há como garantir à população um atendimento justo, humano e efetivo. Por isso, nossa gestão tem sido marcada por estar perto, ouvir e cuidar dos colegas. Fortalecer quem atua na ponta é fortalecer toda a instituição. Seguimos firmes na defesa da autonomia, da valorização e da paridade que nossa carreira merece.”, destaca Bethânia Ferreira, presidenta da ADEP-BA.

Para ampliar o orçamento da Defensoria Pública para o ano de 2026 e viabilizar a presença da Defensoria em todas as comarcas do estado, a ADEP-BA busca apoio dos parlamentares baianos por meio da destinação de emendas e do apoio a medidas legislativas que assegurem recursosa.

Contra reforma

A entidade reafirma sua posição contrária à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, a Reforma Administrativa. Para a entidade, a proposta representa um grave risco à estrutura e à função social do Estado, com impacto direto na oferta de serviços essenciais à população.

Em articulação com associações de todo o país, a ADEP-BA tem dialogado com parlamentares em Brasília para alertar sobre os prejuízos da medida.