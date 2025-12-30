Bahia lidera entrada de estrangeiros no Nordeste em 2025

- Foto: Divulgação/GOVBA

A Bahia registrou um crescimento acima da média do Brasil, em relação ao turismo nacional em 2025. O Estado cresceu 7,4%, enquanto o aumento no Brasil foi de 5,3%, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No turismo internacional, a Bahia lidera a entrada de visitantes estrangeiros no Nordeste, com recorde histórico. De janeiro a novembro de 2025, 187,9 mil turistas do exterior estiveram no território baiano. O número equivale a um aumento de mais de 50%, em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 125,1 mil.

No período, os aeroportos baianos receberam 43,7% dos visitantes internacionais que procuraram o Nordeste, registrando o melhor resultado, desde 2019, quando durante todo o ano, o estado recebeu 152 mil estrangeiros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e a Polícia Federal.

Neste ano, o estado foi premiado como o melhor destino do país para o turismo de eventos.

Brasil bate recorde e recebe 9 milhões de turistas em 2025

Mais de 9 milhões de turistas passaram pelo Brasil em 2025, um aumento de 40% em relação aos 6,7 milhões de estrangeiros que visitaram o país em 2024. Os dados são do relatório Barômetro Mundial do Turismo (World Tourism Barometer), da ONU Turismo, divulgado em novembro deste ano.

O Brasil se destacou no mapa do turismo global, apresentando o maior crescimento nas chegadas de visitantes estrangeiros entre os principais destinos internacionais.

De janeiro a novembro, turistas internacionais movimentaram US$ 7,17 bilhões (RS$ 39,56 bilhões) na economia brasileira, avanço de 8,41% em relação ao mesmo intervalo de 2024.

O estado de São Paulo foi o destino que mais recebeu estrangeiros em 2025, com quase 2,5 milhões de chegadas no período. Em seguida vêm Rio de Janeiro (1,9 milhão), Rio Grande do Sul (1,4 milhão), Paraná (958 mil) e Santa Catarina (651 mil).

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Planalto (Secom), somente o Carnaval de 2025 mobilizou mais de 53 milhões de pessoas e gerou receitas superiores a R$ 12 bilhões.

O governo federal destaca que a quantidade de estrangeiros que estiveram no país em 2025, superou em 30% a previsão para o ano, que era de 6,9 milhões de turistas internacionais.

Destino turístico da Bahia vira referência nacional em segurança

A Península de Maraú tem se destacado nacionalmentecomo um dos destinos turísticos mais seguros do Brasil, resultado de uma articulação contínua entre o setor produtivo, o poder público municipal e as forças de segurança. A iniciativa reúne a Apema, a Prefeitura de Maraú e órgãos como a Polícia Civil, a Polícia Militar e a CIPE Cacaueira.

O trabalho conjunto envolve ações preventivas, operações ostensivas, inteligência policial e investimentos em tecnologia, refletindo diretamente na rotina de moradores, comerciantes e turistas que frequentam a região.