BAHIA
Bahia tem 48 municípios em perigo de baixa umidade; confira lista
Há possibilidade de incêndios florestais e condições ligadas à saúde
A Bahia está com 48 municípios em grau de perigo de baixa umidade, nesta terça-feira, 1º, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido entre 11h e 19h.
Durante o período, há risco podencial de umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Além disso, há possibilidade de incêndios florestais e condições ligadas à saúde como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Desta forma, o orgão recomenda as seguintes instruções:
- Beba bastante líquido;
- Evite atividades físicas;
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.
Confira cidades em alerta de perigo
- Baianópolis
- Barra
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brejolândia
- Buritirama
- Campo Alegre de Lourdes
- Canápolis
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Ibotirama
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Luís Eduardo Magalhães
- Malhada
- Mansidão
- Morpará
- Muquém do São Francisco
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Paratinga
- Pilão Arcado
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo
- Wanderley
- Xique-Xique
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Outras 146 cidades estão em alerta de perigo potencial para baixa umidade
Além das mencionadas, há também um alerta de perigo potencial para baixa umidade que atinge 146 municípios baianos. Neste caso, o aviso se iniciou às 9h e tem validade até 23h.
No período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Derta forma, é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e diminuir a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Confira cidades em alerta de perigo potencial
- Abaíra
- Abaré
- América Dourada
- Andorinha
- Angical
- Aracatu
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Mendes
- Barreiras
- América Dourada
- Andorinha
- Angical
- Aracatu
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Alto
- Belo Campo
- Bom Jesus da Lapa
- Boninal
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Caculé
- Caetité
- Cafarnaum
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Candiba
- Cândido Sales
- Canudos
- Caraíbas
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Chorrochó
- Cocos
- Condeúba
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Curaçá
- Dom Basílio
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Glória
- Guajeru
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Iraquara
- Irecê
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jacobina
- Jaguarari
- Jeremoabo
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Jussiape
- Lagoa Real
- Lapão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Macururé
- Maetinga
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Mansidão
- Matina
- Mirangaba
- Monte Santo
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Mulungu do Morro
- Muquém do São Francisco
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Paulo Afonso
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Piripá
- Presidente Dutra
- Presidente Jânio Quadros
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Rodelas
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanque Novo
- Tremedal
- Uauá
- Uibaí
- Umburanas
- Urandi
- Várzea Nova
- Wanderley
- Xique-Xique