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Bahia tem 48 municípios em perigo de baixa umidade; confira lista

Há possibilidade de incêndios florestais e condições ligadas à saúde

Luiza Nascimento
Por
Inmet recomenda ingestão frequente de líquidos
Inmet recomenda ingestão frequente de líquidos - Foto: Ilustratativa | Magnific

A Bahia está com 48 municípios em grau de perigo de baixa umidade, nesta terça-feira, 1º, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido entre 11h e 19h.

Durante o período, há risco podencial de umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Além disso, há possibilidade de incêndios florestais e condições ligadas à saúde como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

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Desta forma, o orgão recomenda as seguintes instruções:

  • Beba bastante líquido;
  • Evite atividades físicas;
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Confira cidades em alerta de perigo

  1. Baianópolis
  2. Barra
  3. Barreiras
  4. Bom Jesus da Lapa
  5. Brejolândia
  6. Buritirama
  7. Campo Alegre de Lourdes
  8. Canápolis
  9. Carinhanha
  10. Casa Nova
  11. Catolândia
  12. Cocos
  13. Coribe
  14. Correntina
  15. Cotegipe
  16. Cristópolis
  17. Feira da Mata
  18. Formosa do Rio Preto
  19. Gentio do Ouro
  20. Ibotirama
  21. Itaguaçu da Bahia
  22. Iuiu
  23. Jaborandi
  24. Luís Eduardo Magalhães
  25. Malhada
  26. Mansidão
  27. Morpará
  28. Muquém do São Francisco
  29. Oliveira dos Brejinhos
  30. Palmas de Monte Alto
  31. Paratinga
  32. Pilão Arcado
  33. Remanso
  34. Riachão das Neves
  35. Riacho de Santana
  36. Santa Maria da Vitória
  37. Santana
  38. Santa Rita de Cássia
  39. São Desidério
  40. São Félix do Coribe
  41. Sebastião Laranjeiras
  42. Sento Sé
  43. Serra do Ramalho
  44. Serra Dourada
  45. Sítio do Mato
  46. Tabocas do Brejo
  47. Wanderley
  48. Xique-Xique

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Outras 146 cidades estão em alerta de perigo potencial para baixa umidade

Além das mencionadas, há também um alerta de perigo potencial para baixa umidade que atinge 146 municípios baianos. Neste caso, o aviso se iniciou às 9h e tem validade até 23h.

No período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Derta forma, é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e diminuir a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira cidades em alerta de perigo potencial

  1. Abaíra
  2. Abaré
  3. América Dourada
  4. Andorinha
  5. Angical
  6. Aracatu
  7. Baianópolis
  8. Barra
  9. Barra do Mendes
  10. Barreiras
  11. América Dourada
  12. Andorinha
  13. Angical
  14. Aracatu
  15. Baianópolis
  16. Barra
  17. Barra do Mendes
  18. Barreiras
  19. Barro Alto
  20. Belo Campo
  21. Bom Jesus da Lapa
  22. Boninal
  23. Boquira
  24. Botuporã
  25. Brejolândia
  26. Brotas de Macaúbas
  27. Brumado
  28. Caculé
  29. Caetité
  30. Cafarnaum
  31. Campo Alegre de Lourdes
  32. Campo Formoso
  33. Canápolis
  34. Canarana
  35. Candiba
  36. Cândido Sales
  37. Canudos
  38. Caraíbas
  39. Carinhanha
  40. Casa Nova
  41. Catolândia
  42. Caturama
  43. Central
  44. Chorrochó
  45. Cocos
  46. Condeúba
  47. Cordeiros
  48. Coribe
  49. Correntina
  50. Cotegipe
  51. Cristópolis
  52. Curaçá
  53. Dom Basílio
  54. Encruzilhada
  55. Érico Cardoso
  56. Feira da Mata
  57. Formosa do Rio Preto
  58. Gentio do Ouro
  59. Glória
  60. Guajeru
  61. Guanambi
  62. Ibiassucê
  63. Ibipeba
  64. Ibipitanga
  65. Ibitiara
  66. Ibititá
  67. Ibotirama
  68. Igaporã
  69. Ipupiara
  70. Iraquara
  71. Irecê
  72. Itaguaçu da Bahia
  73. Iuiu
  74. Jaborandi
  75. Jacaraci
  76. Jacobina
  77. Jaguarari
  78. Jeremoabo
  79. João Dourado
  80. Juazeiro
  81. Jussara
  82. Jussiape
  83. Lagoa Real
  84. Lapão
  85. Licínio de Almeida
  86. Livramento de Nossa Senhora
  87. Luís Eduardo Magalhães
  88. Macaúbas
  89. Macururé
  90. Maetinga
  91. Malhada
  92. Malhada de Pedras
  93. Mansidão
  94. Matina
  95. Mirangaba
  96. Monte Santo
  97. Morpará
  98. Morro do Chapéu
  99. Mortugaba
  100. Mulungu do Morro
  101. Muquém do São Francisco
  102. Novo Horizonte
  103. Oliveira dos Brejinhos
  104. Ourolândia
  105. Palmas de Monte Alto
  106. Palmeiras
  107. Paramirim
  108. Paratinga
  109. Paulo Afonso
  110. Piatã
  111. Pilão Arcado
  112. Pindaí
  113. Piripá
  114. Presidente Dutra
  115. Presidente Jânio Quadros
  116. Remanso
  117. Riachão das Neves
  118. Riacho de Santana
  119. Rio de Contas
  120. Rio do Antônio
  121. Rio do Pires
  122. Rodelas
  123. Santa Maria da Vitória
  124. Santana
  125. Santa Rita de Cássia
  126. São Desidério
  127. São Félix do Coribe
  128. São Gabriel
  129. Seabra
  130. Sebastião Laranjeiras
  131. Sento Sé
  132. Serra do Ramalho
  133. Serra Dourada
  134. Sítio do Mato
  135. Sobradinho
  136. Souto Soares
  137. Tabocas do Brejo Velho
  138. Tanque Novo
  139. Tremedal
  140. Uauá
  141. Uibaí
  142. Umburanas
  143. Urandi
  144. Várzea Nova
  145. Wanderley
  146. Xique-Xique
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