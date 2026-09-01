Bahia tem 48 municípios em perigo de baixa umidade; confira lista

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A Bahia está com 48 municípios em grau de perigo de baixa umidade, nesta terça-feira, 1º, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido entre 11h e 19h.

Durante o período, há risco podencial de umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Além disso, há possibilidade de incêndios florestais e condições ligadas à saúde como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

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Desta forma, o orgão recomenda as seguintes instruções:

Beba bastante líquido;

Evite atividades físicas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Confira cidades em alerta de perigo

Baianópolis Barra Barreiras Bom Jesus da Lapa Brejolândia Buritirama Campo Alegre de Lourdes Canápolis Carinhanha Casa Nova Catolândia Cocos Coribe Correntina Cotegipe Cristópolis Feira da Mata Formosa do Rio Preto Gentio do Ouro Ibotirama Itaguaçu da Bahia Iuiu Jaborandi Luís Eduardo Magalhães Malhada Mansidão Morpará Muquém do São Francisco Oliveira dos Brejinhos Palmas de Monte Alto Paratinga Pilão Arcado Remanso Riachão das Neves Riacho de Santana Santa Maria da Vitória Santana Santa Rita de Cássia São Desidério São Félix do Coribe Sebastião Laranjeiras Sento Sé Serra do Ramalho Serra Dourada Sítio do Mato Tabocas do Brejo Wanderley Xique-Xique

Outras 146 cidades estão em alerta de perigo potencial para baixa umidade

Além das mencionadas, há também um alerta de perigo potencial para baixa umidade que atinge 146 municípios baianos. Neste caso, o aviso se iniciou às 9h e tem validade até 23h.

No período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Derta forma, é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e diminuir a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira cidades em alerta de perigo potencial