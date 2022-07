Dirigentes do Olodum consideram precipitada mudança no circuito Dodô

Com a possível alteração do circuito tradicional Barra-Ondina em Salvador, para o trecho da orla entre os bairros da Boca do Rio e Patamares, a diretoria do tradicional bloco afro Olodum, por meio de um documento oficial, informou que considera a mudança precipitada e que a proposta está sendo administrada a “toque de caixa, sem planejamento, sem estudos sobre os impactos econômicos e sociais tanto no circuito Barra/Ondina, quanto no novo circuito e sem se preocupar com aqueles que já estão vendendo os seus produtos (camarotes e/ou fantasias), para o Circuito Dodô".

Uma reunião realizada nesta terça-feira, 26, com participação de Joaquim Nery, presidente do Conselho Municipal do Carnaval (COMCAR) e dos 27 dos 32 conselheiros, foi unanime o consenso para que o local não seja alterado já no próximo ano.

Ainda de acordo com a nota publicada pelos dirigentes do Olodum, "para que não haja prejuízos para aqueles foliões e organizações carnavalescas que se planejaram com a devida antecedência para vender o seu serviço e desfilar no Circuito Barra/Ondina, consideramos imperativo que a mudança do circuito seja repensada e que os estudos e planejamento relacionados à mudança, aponte, se for o caso, a mudança para a folia momesca de 2024, ouvindo evidentemente os atores que dão vida e forma ao carnaval", finalizou.



