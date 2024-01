Gerente do tráfico é preso no bairro da Boca do Rio | A TARDE

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro da Boca do Rio, em Salvador, foi preso por policiais da Rondesp Atlântico. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 4, por volta das 23h40. A equipe da PM chegou a ser 'encurralada' pelo grupo criminoso antes de efetuar a prisão.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas na Rua Canambi, localidade conhecida como Baixa fria, quando um grupo de homens começou a atirar contra os policiais. Na ação, a equipe ficou encurralada, não conseguiu revidar a agressão e se abrigaram até o cessar fogo.

Após isso, os policiais localizaram um dos homens entrando em um beco e seguiram atrás dele. O suspeito levava uma bolsa e, após busca pessoal, foi verificado que no seu interior continha uma vasta quantidade de entorpecentes. Durante a revista, o suspeito, que não teve o nome revelado, resistiu à abordagem. Vários familiares ainda chegaram ao local tentando resgatar o homem da custódia das guarnições.

Conforme as informações, ele foi identificado por populares como sendo um dos gerentes do tráfico na localidade.

Materiais apreendidos

- 50 trouxinhas contendo substância análoga a maconha;

- 50 pinos grandes de substância análoga a cocaina

- 113 pinos pequenos de substância análoga a cocaina

- 53 pinos de substância análoga a maconha

- 68 pinos de substância análoga a crack

- 2 balanças de precisão

- 2 correntes douradas

- 3 cartões de banco

- 1(uma) bolsa na cor marron