Homem é solto em audiência de custódia, troca tiros com a PM e morre | A TARDE

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após trocar tiros com Policiais Militares da 1ª CIPM, no final tarde de segunda-feira, 5, no bairro de Pernambués, em Salvador. Revólver, munições, rádio transmissor e porções de cocaína foram apreendidos com o suspeito.

Conforme uma fonte do Portal A TARDE, o criminoso que teria atirado contra os policiais foi identificado como Cristian Alves Trindade, de 20 anos. Ele já havia sido preso no dia 28 de janeiro após tentar escapar das autoridades por um imóvel em construção na mesma localidade.

Já segundo a Secretaria de Segurança Público (SSP-BA), as guarnições patrulhavam na Rua das Flores, quando visualizaram homens armados. Na tentativa de aproximação, o grupo atirou e houve confronto. Um dos homens ficou ferido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, rádio transmissor e 698 pinos de cocaína. O restante do bando conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Durante prestação de socorro, os PMs perceberam que o criminoso atingido era o mesmo que foi preso no dia 28 de janeiro. Naquela flagrante, os militares da 1ª CIPM apreenderam com ele cerca de 1.000 porções de maconha e cocaína. Ele foi localizado na Rua Manoel Vieira Leite.