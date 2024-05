Ônibus voltam a circular em São Cristóvão neste domingo | A TARDE

A Secretaria de Segurança Pública, através de nota, informou que a operação de ônibus no bairro de São Cristóvão foi normalizada neste domingo, 28, após a paralisação causada por um incidente ocorrido na noite de sábado, 27.

Na ocasião, após um confronto entre equipes da Polícia Militar e Civil que culminou na morte de dois suspeitos, um ônibus foi incendiado próximo ao antigo final de linha do bairro.

Na mesma noite, a SSP ampliou as ações de patrulhamento e de inteligência na região para coibir novos incidentes. De acordo com a secretaria, toda a área de São Cristóvão já teve a circulação de transporte público normalizada, assim como o comércio da região, que foi aberto no período da manhã.