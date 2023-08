Pais denunciam abandono da Escola Municipal Maria Felipa

Pais de Alunos da Escola Municipal Maria Felipa, localizada no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, denunciam o abandono da estrutura da instituição de ensino. De acordo com a associação de pais, a prefeitura tem ciência do problema.

Em entrevista ao site Muita Informação, Maria Anita dos Santos, mãe de duas crianças de 6 e 8 anos que estudam na escola, trata a situação como de descaso por parte da prefeitura de Salvador. "O descaso é grande, e não sabemos mais a quem apelar: paredes sujas e cheia de mofo, reboco caindo, sanitários alagados, vasos quebrados, sem tampa e nossos filhos expostos a tudo isso diariamente. O prefeito Bruno Reis precisa olhar por essa escola".

Sheila Oliveira, mãe de uma aluna do 3º ano, que tem oito anos, diz que as salas estão "cheias de mofo".

"As salas também estão com infiltração, pingando. Sempre que chove, fica pingando muito. Temos problema na energia também, que fica sempre caindo, acendendo e apagando as luzes, o ventilador não funciona direito. Já teve dias do colégio ligar para buscarmos nossos filhos antes do horário, porque a energia caiu. Será que o prefeito vai esperar acontecer o pior com os filhos da gente para resolver?", questionou.