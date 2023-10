PM é morto em bar no IAPI após ser emboscado; saiba mais

Dois policiais militares foram baleados na noite desta quarta-feira,27, no bairro de Santa Mônica, em Salvador. A dupla estava em um bar, localizado entre os bairros do IAPI e Santa Mônica, quando foram surpreendidos pelos disparos. Ainda não se sabe a motivação do crime. Equipes das Polícias Militar e Civil estão em busca dos criminosos neste momento.

De acordo com informações que chegaram ao Portal Massa!, o oficial identificado como Soldado Santana, carinhosamente conhecido como 'Sinho', foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões, no bairro do Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos. Santana fez parte da Rondesp-BTS, e atualmente estava atuando no Fórum do Sieiro.



O outro policial baleado, de identidade não divulgada, também foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está em atendimento. Ainda de acordo com informações recebidas por nossa equipe, o criminoso foi morto por disparos ainda dentro do bar, ele usava tornozeleira eletrônica.



O Portal Massa! procurou a Polícia Militar em busca de mais informações, mas até o momento da publicação desta matéria não obtivemos retorno.