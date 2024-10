Blogueiros viram alvos de ações criminosas na Bahia; relembre

O influenciador soteropolitano conhecido como Eu Lipe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos meses, Salvador tem sido palco de uma série de incidentes envolvendo influencers digitais, com registros de sequestros, assaltos e tentativas de homicídio. Esses casos têm atraído a atenção da mídia e da população, destacando a crescente preocupação com a segurança dessas figuras públicas, que tem suas vidas amplamente divulgadas nas redes sociais, muitas vezes com ostentação, festas e glamour.

Abaixo, destacamos alguns casos recentes que chocaram a sociedade e levantaram questões sobre segurança dessas novas "celebridades".

Ellen Monique - Sequestrada em Jardim das Margaridas

A influenciadora Ellen Monique, conhecida como Africanique, foi sequestrada na manhã de 3 de outubro, enquanto estava na porta de sua casa, no bairro Jardim das Margaridas. Três homens encapuzados a abordaram e a forçaram a entrar em um veículo, levando-a para a região da Estrada Velha do Aeroporto.

Africanique acumula mais de 400 mil seguidores no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram @africanique

Ramhon Dias - Baleado em Tentativa de Homicídio



O influencer Ramhon Dias, de 33 anos, foi baleado na tarde de 6 de outubro, no bairro de Vale dos Lagos. Ele foi surpreendido por um homem armado enquanto saía de um barbeiro. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. Ramhon e outro influencer foram presos em uma operação policial por suspeita de lavagem de dinheiro, levantando dúvidas sobre seu envolvimento em atividades criminosas, o que pode ter contribuído para o atentado.

Blogueiro foi baleado na tarde do último sábado, 6 de julho, em uma tentativa de homicídio no Vale dos Lagos, | Foto: Redes sociais

Negra Japa - Conta Hackeada



A dançarina e cantora Elizabete Gonçalves, conhecida como “Negra Japa”, enfrentou um drama após ter sua conta do Instagram hackeada no início de abril. Os criminosos virtuais invadiram seu perfil e começaram a pedir dinheiro aos seguidores, fingindo ser a artista.

Atualmente, a dançarina tem 637 mil seguidores | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anderson Rodrigues - Assassinato em Festa



O influencer Anderson Rodrigues, de 28 anos, foi tragicamente assassinado a tiros durante uma festa "paredão" no bairro do Calabetão, em 22 de setembro. Testemunhas relataram que ele estava com a namorada e um amigo quando foi cercado por um grupo de dez homens, sendo espancado antes de ser alvejado.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Eu Lipe e Amigas - Sequestro em Monte Gordo



O blogueiro Eu Lipe e suas três amigas influenciadoras foram sequestrados em Monte Gordo, na cidade de Camaçari, após os bandidos suspeitarem que pertenciam a uma facção criminosa. O grupo teria sido levado por um grupo de cerca de 15 homens que invadiu o imóvel onde eles haviam alugado e, após isso, levaram os blogueiros.

O influenciador soteropolitano conhecido como Eu Lipe | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alexia Silva - Torturada Durante Sequestro



Em setembro de 2023, a influenciadora trans Alexia Silva foi sequestrada em Salvador e mantida em cativeiro por aproximadamente cinco horas. Durante esse período, ela foi submetida a torturas físicas e psicológicas, sendo forçada a realizar transferências bancárias para os criminosos.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Franklin Reis - Libertação Após Transferência



O humorista Franklin Reis, famoso por sua personagem Neca, foi sequestrado em novembro de 2022 em Itacimirim, enquanto saía da praia. Ele foi libertado somente após transferir dinheiro via Pix para os sequestradores.

Influenciador mudou de vida após criação de personagem | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Juh Oliveira - Tentativa de Sequestro



A influencer carioca Juh Oliveira passou por um susto em novembro de 2022, quando sofreu uma tentativa de sequestro relâmpago em Imbassaí. Ao retornar da Praça de Imbassaí, seu carro foi interceptado por criminosos. Em um ato desesperado, ela pulou do veículo e conseguiu fugir.

Luma Montargil - Sequestrada em Camamu

A influenciadora Luma Montargil foi sequestrada em janeiro de 2023 ao chegar em um supermercado da família em um distrito da cidade de Camamu. Ela passou 20 horas sob o poder dos criminosos antes de ser libertada, com poucos detalhes sobre os acontecimentos.

Mavi Magalhães e Fernando Hayne - Assalto Violento

Em outubro de 2022, Mavi Magalhães e Fernando Hayne foram vítimas de um assalto violento no bairro do Comércio, em Salvador. Enquanto estacionavam o carro na Avenida da França, foram abordados por dois homens armados que os ameaçaram, resultando no roubo de seus pertences.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Beqinha e Amigos - Tentativa de Sequestro



A blogueira Rebeca Lemos, conhecida como Beqinha, e o influencer Rone Lima foram alvo de uma tentativa de sequestro após assistirem ao show de Ivete Sangalo em Salvador. Durante o assalto, eles perderam dinheiro, jóias e celulares, refletindo os perigos que influencers enfrentam ao participarem de eventos populares.