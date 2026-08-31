Brumado recebe 7ª edição do Festival de Música Popular

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O Festival de Música Popular de Brumado (FEMP-B) chega à 7ª edição com dois dias de programação dedicada à música autoral e à produção artística local. O evento será realizado nos dias 4 e 5 de setembro, a partir das 20h, na Praça Coronel Zeca Leite, conhecida como Praça da Prefeitura, em Brumado, no sudoeste da Bahia.

A programação começa na sexta-feira, 4, com a etapa eliminatória, que terá 20 músicas concorrendo no palco do festival. No sábado, 5, as dez composições classificadas retornam para a disputa final.

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Além das apresentações competitivas, o público poderá acompanhar pocket shows de artistas convidados durante as duas noites. A programação tem como proposta valorizar compositores e intérpretes locais e ampliar o espaço para a música autoral produzida no município.

O festival também mantém atividades no ambiente digital. Por meio das redes sociais, o público pode acompanhar informações sobre a programação, artistas participantes, vídeos e registros das apresentações.

As músicas dos participantes também estão disponíveis na plataforma Palco MP3, onde é possível conhecer as produções e gravações dos artistas que integram o festival.

O FEMP-B será realizado na Praça Coronel Zeca Leite, nos dias 4 e 5 de setembro, sempre a partir das 20h. A entrada para o evento é gratuita.