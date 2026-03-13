Menu
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Cachoeira celebra 189 anos com foco na recuperação da cidade

Município do Recôncavo suspendeu festejos após chuvas e mantém apenas atos institucionais

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

13/03/2026 - 7:00 h

Cidade de Cachoeira
Cidade de Cachoeira -

Localizada às margens do Rio Paraguaçu, Cachoeira - um dos mais tradicionais municípios do Recôncavo da Bahia - celebra 189 anos de emancipação política nesta sexta-feira, 13. Em 2026, a cidade não promoverá festas em razão do decreto de estado de emergência provocado pelas fortes chuvas que atingiram o município no início de março.

Apesar disso, a programação institucional está mantida. A partir das 8h ocorrerá o hasteamento dos pavilhões e, às 10h, uma sessão solene da Câmara Municipal, em um momento de reflexão e reconhecimento da trajetória histórica da cidade. A prefeita Eliana Gonzaga (PT) confirmou presença nas atividades.

Ao Grupo A TARDE, Eliana Gonzaga destacou que a decisão de suspender as festas teve como objetivo manter a responsabilidade e sensibilidade diante do cenário enfrentado pelo município. Segundo a gestora municipal, a prioridade, neste momento, é garantir assistência às famílias afetadas, reforçar a segurança e avançar na recuperação das áreas atingidas.

“No início deste mês de março, Cachoeira enfrentou fortes chuvas que causaram impactos em diversas áreas da cidade, com a elevação dos riachos e situações que exigiram atenção imediata da nossa gestão. Desde os primeiros momentos, nossas equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Ordem e Serviços Públicos, da Secretaria de Obras, da Assistência Social e da Saúde estiveram nas ruas prestando apoio às famílias e trabalhando na recuperação dos pontos afetados”, disse.

“Por isso, entendemos que este não é o momento de festividades. É o momento de estar ao lado do nosso povo, trabalhando com seriedade e compromisso para reconstruir o que foi afetado e garantir segurança para todos. Cachoeira já enfrentou muitos desafios ao longo de sua história, e mais uma vez vamos superar, com união, trabalho e fé no futuro da nossa cidade”, acrescentou.

Riacho transborda e causa alagamentos em Cachoeira

No dia 4 de março, o temporal provocou alagamentos em diversos pontos do município, resultando no transbordamento do Riacho Ipitanga, afluente do Rio Paraguaçu. A cidade registrou cerca de 100 mm de chuva em apenas um dia.

Em Salvador, a prefeita participou ainda da autorização de licitações para obras de contenção de encostas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e Cachoeira pode estar entre as próximas cidades beneficiadas com as obras de macrodrenagem.

“Os desafios são muitos, como acontece em qualquer cidade, mas temos trabalhado com responsabilidade para enfrentá-los. Eventos climáticos como os que enfrentamos recentemente mostram a importância de investir cada vez mais em prevenção, infraestrutura e planejamento urbano. Nossa gestão está comprometida em avançar nessas áreas”, afirmou.

Patrimônio histórico e identidade cultural

Além do seu legado histórico, Cachoeira se destaca pelo rico patrimônio arquitetônico e cultural. Igrejas imponentes, como a Matriz de Nossa Senhora do Rosário e o Convento e Igreja de São Francisco, são testemunhos da importância histórica do município ao longo dos séculos.

A cidade também preserva manifestações culturais emblemáticas, como o samba de roda, o candomblé e a Irmandade da Boa Morte, tradições que reforçam sua identidade cultural e fortalecem o município como referência no turismo histórico e religioso da Bahia.

“Cachoeira é um verdadeiro patrimônio da Bahia e do Brasil. Nossa cidade carrega uma herança histórica profundamente ligada à luta pela independência da Bahia, além de possuir uma riqueza cultural extraordinária. Aqui convivem tradições seculares, manifestações religiosas, culturais e artísticas que fazem parte da identidade do povo brasileiro. Temos orgulho de preservar essa história e, ao mesmo tempo, trabalhar para que ela continue sendo valorizada pelas novas gerações”, destacou a prefeita.

Com uma população estimada em 33 mil habitantes, Cachoeira também abriga um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), instituição que contribui para o desenvolvimento social e econômico da região. A presença da universidade fortalece a valorização das tradições locais, fomentando a economia criativa e a produção acadêmica voltada para a cultura e história do município.

Veja mais fotos da cidade de Cachoeira

  • Missa de Nossa Senhora da Anunciação
    Missa de Nossa Senhora da Anunciação |
  • Vista de parte da cidade de Cachoeira, tendo a Igreja Matriz de Nossa Srª do Rosário em destaque
    Vista de parte da cidade de Cachoeira, tendo a Igreja Matriz de Nossa Srª do Rosário em destaque |
  • Desfile Cívico Militar em Cachoeira
    Desfile Cívico Militar em Cachoeira |
  • Festa da Boa Morte
    Festa da Boa Morte |
  • Saveiros no Rio Paraguaçu, em Cachoeira
    Saveiros no Rio Paraguaçu, em Cachoeira |
  • Evento realizado em Cachoeira
    Evento realizado em Cachoeira |
  • Cidade de Cachoeira
    Cidade de Cachoeira |
  • Vista Aérea de Cachoeira e do Rio Paraguaçu, onde ocorreu a Batalha Naval da Independência
    Vista Aérea de Cachoeira e do Rio Paraguaçu, onde ocorreu a Batalha Naval da Independência |
  • Irmãs da Boa Morte vieram de Cachoeira como convidadas para desfile do Quarto Centenário e estamparam uma das capas de A TARDE em 1949
    Irmãs da Boa Morte vieram de Cachoeira como convidadas para desfile do Quarto Centenário e estamparam uma das capas de A TARDE em 1949 |
  • Igreja do Monte, em Cachoeira
    Igreja do Monte, em Cachoeira |
Missa de Nossa Senhora da Anunciação Vista de parte da cidade de Cachoeira, tendo a Igreja Matriz de Nossa Srª do Rosário em destaque Desfile Cívico Militar em Cachoeira Festa da Boa Morte Saveiros no Rio Paraguaçu, em Cachoeira Evento realizado em Cachoeira Cidade de Cachoeira Vista Aérea de Cachoeira e do Rio Paraguaçu, onde ocorreu a Batalha Naval da Independência Irmãs da Boa Morte vieram de Cachoeira como convidadas para desfile do Quarto Centenário e estamparam uma das capas de A TARDE em 1949 Igreja do Monte, em Cachoeira

x