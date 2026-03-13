Cachoeira celebra 189 anos com foco na recuperação da cidade

Cidade de Cachoeira - Foto: Matheus Lamdim/GOVBA

Localizada às margens do Rio Paraguaçu, Cachoeira - um dos mais tradicionais municípios do Recôncavo da Bahia - celebra 189 anos de emancipação política nesta sexta-feira, 13. Em 2026, a cidade não promoverá festas em razão do decreto de estado de emergência provocado pelas fortes chuvas que atingiram o município no início de março.

Apesar disso, a programação institucional está mantida. A partir das 8h ocorrerá o hasteamento dos pavilhões e, às 10h, uma sessão solene da Câmara Municipal, em um momento de reflexão e reconhecimento da trajetória histórica da cidade. A prefeita Eliana Gonzaga (PT) confirmou presença nas atividades.

Ao Grupo A TARDE, Eliana Gonzaga destacou que a decisão de suspender as festas teve como objetivo manter a responsabilidade e sensibilidade diante do cenário enfrentado pelo município. Segundo a gestora municipal, a prioridade, neste momento, é garantir assistência às famílias afetadas, reforçar a segurança e avançar na recuperação das áreas atingidas.

“No início deste mês de março, Cachoeira enfrentou fortes chuvas que causaram impactos em diversas áreas da cidade, com a elevação dos riachos e situações que exigiram atenção imediata da nossa gestão. Desde os primeiros momentos, nossas equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Ordem e Serviços Públicos, da Secretaria de Obras, da Assistência Social e da Saúde estiveram nas ruas prestando apoio às famílias e trabalhando na recuperação dos pontos afetados”, disse.

“Por isso, entendemos que este não é o momento de festividades. É o momento de estar ao lado do nosso povo, trabalhando com seriedade e compromisso para reconstruir o que foi afetado e garantir segurança para todos. Cachoeira já enfrentou muitos desafios ao longo de sua história, e mais uma vez vamos superar, com união, trabalho e fé no futuro da nossa cidade”, acrescentou.

Riacho transborda e causa alagamentos em Cachoeira

No dia 4 de março, o temporal provocou alagamentos em diversos pontos do município, resultando no transbordamento do Riacho Ipitanga, afluente do Rio Paraguaçu. A cidade registrou cerca de 100 mm de chuva em apenas um dia.

Em Salvador, a prefeita participou ainda da autorização de licitações para obras de contenção de encostas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e Cachoeira pode estar entre as próximas cidades beneficiadas com as obras de macrodrenagem.

“Os desafios são muitos, como acontece em qualquer cidade, mas temos trabalhado com responsabilidade para enfrentá-los. Eventos climáticos como os que enfrentamos recentemente mostram a importância de investir cada vez mais em prevenção, infraestrutura e planejamento urbano. Nossa gestão está comprometida em avançar nessas áreas”, afirmou.

Patrimônio histórico e identidade cultural

Além do seu legado histórico, Cachoeira se destaca pelo rico patrimônio arquitetônico e cultural. Igrejas imponentes, como a Matriz de Nossa Senhora do Rosário e o Convento e Igreja de São Francisco, são testemunhos da importância histórica do município ao longo dos séculos.

A cidade também preserva manifestações culturais emblemáticas, como o samba de roda, o candomblé e a Irmandade da Boa Morte, tradições que reforçam sua identidade cultural e fortalecem o município como referência no turismo histórico e religioso da Bahia.

“Cachoeira é um verdadeiro patrimônio da Bahia e do Brasil. Nossa cidade carrega uma herança histórica profundamente ligada à luta pela independência da Bahia, além de possuir uma riqueza cultural extraordinária. Aqui convivem tradições seculares, manifestações religiosas, culturais e artísticas que fazem parte da identidade do povo brasileiro. Temos orgulho de preservar essa história e, ao mesmo tempo, trabalhar para que ela continue sendo valorizada pelas novas gerações”, destacou a prefeita.

Com uma população estimada em 33 mil habitantes, Cachoeira também abriga um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), instituição que contribui para o desenvolvimento social e econômico da região. A presença da universidade fortalece a valorização das tradições locais, fomentando a economia criativa e a produção acadêmica voltada para a cultura e história do município.

Veja mais fotos da cidade de Cachoeira