Canavieiras abre seleção com salários abaixo do piso da enfermagem

Disparidade salarial levanta discussões sobre segurança jurídica do processo seletivo - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Canavieiras, Sul da Bahia, autorizou a abertura das inscrições para um novo processo seletivo simplificado, destinado à recomposição do quadro de servidores da saúde.

Contudo, o certame já nasce sob o olhar atento de sindicatos e profissionais da área, devido aos vencimentos propostos para as categorias de enfermagem, que figuram abaixo do piso nacional estabelecido por lei.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o edital publicado, os valores oferecidos para os cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem não atingem o patamar fixado pela Lei Federal 14.434/2022.

A legislação, em vigor após ampla mobilização da categoria, determina que o salário base para enfermeiros deve ser de R$ 4.750,00, enquanto técnicos de enfermagem devem receber, no mínimo, R$ 3.325,00.

Valor de complementação do piso da Enfermagem, transferido entre 2023 e setembro de 2025 para a Bahia foi de R$ 3,6 milhões Fonte: Ministério da Saúde

Impacto e legalidade

A disparidade salarial levanta discussões sobre a segurança jurídica do processo seletivo. Municípios de todo o país têm sido alvo de judicialização quando ignoram o piso nacional, uma vez que a lei deve ser aplicada independentemente da natureza do vínculo — se estatutário, celetista ou temporário.

Calote

Ano passado, a Prefeitura de Canavieiras, já tinha sido alvo de graves denúncias vindas dos profissionais da saúde. Médicos que prestaram serviços à gestão, relatam um cenário de inadimplência sistemática, com débitos acumulados desde o ano de 2023.

O caso mais emblemático é o do médico Márcio Pontes, que decidiu tornar pública a situação após meses de tentativas infrutíferas de receber pelo trabalho. Pontes, que atuou de forma quase exclusiva para o município entre 2023 e 2024, afirma que a prefeitura deve valores significativos.

De acordo com o profissional, houve um périplo administrativo na tentativa de resolver o impasse de forma amigável: as conversas envolveram desde o prefeito e o secretário de Finanças até a chefia de gabinete e vereadores. No entanto, acordos de parcelamento foram descumpridos e promessas de pagamento nunca se concretizaram.

"A última tentativa foi há três dias, mas o responsável pelo financeiro sequer respondeu. Não resta outra alternativa senão buscar a Justiça", desabafou o médico.