Caravana Verger chega a última cidade baiana com exposição em praça pública

A cidade de Alagoinhas, considerada a maior do agreste e litoral norte da Bahia, receberá, nesta quinta-feira, 10, a Caravana Verger, exposição itinerante com 80 fotos de Pierre Verger. O projeto vai rodar até junho de 2027 em todo o Nordeste e parte do Brasil.

O município, famoso pela pureza e qualidade da água, melhor do Brasil e segunda melhor do mundo, será a última cidade baiana a receber a exposição nesta primeira etapa do projeto. As fotos serão exibidas na Praça Pedro da Costa Dórea, também conhecida como Praça da Igreja Inacabada, no caminhão contêiner itinerante.

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Todas as fotografias foram tiradas nas décadas de 1940 e 1950 e a abertura da exposição acontecerá às 18h30, com apresentação gratuita da cantora Caffé Pitta e do grupo Samba de Zé. Esta é a primeira vez que as fotos de Verger estão sendo expostas em praças públicas.

A exposição Caravana Verger segue aberta ao público em Alagoinhas até o dia 20 de setembro. O projeto, que já passou por Salvador, Cachoeira e Feira de Santana será desembarcar em Pernambuco na próxima etapa.

Programação gratuita e acessível

A Caravana Verger também promove oficinas com diferentes linguagens artísticas, conduzidas por arte-educadores locais em parceria com escolas municipais e estaduais. Todas as atividades são gratuitas.

A proposta inclui ainda recursos de acessibilidade. A exposição reúne 80 fotografias acompanhadas de conteúdos audiovisuais, com audiodescrição das imagens. Já as oficinas contarão com intérpretes de Libras.

Segundo Alex Baradel, diretor cultural da Fundação e coordenador geral da Caravana, Alagoinhas encerra a primeira etapa da exposição no estado. “Alagoinhas é a última cidade baiana a receber a exposição nesta primeira etapa do projeto. Daqui nós vamos para Pernambuco”, explica.

Criada pela Fundação Pierre Verger, a iniciativa marca os 80 anos da chegada do fotógrafo, etnólogo e antropólogo francês à Bahia. O projeto foi selecionado pelo edital Petrobras Cultural 2024, com recursos da Lei Rouanet, e reúne, além da exposição, apresentações de artistas locais e oficinas gratuitas.



Próximas paradas

Até junho de 2027 a Caravana Verger vai percorrer 18 municípios de cinco estados: Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Minas Gerais, além do Distrito Federal. Do final do mês de setembro ao final de novembro, a mostra vai adentrar o Nordeste e passar pelos municípios de Penedo (AL), São João, Caruaru e Vitória de Santo Antão (PE) e Umbuzeiro (PB).

De novembro de 2026 a março de 2027 a exposição volta a circular por municípios baianos: Canudos, Monte Santo, Rio de Contas, Brumado e Bom Jesus da Lapa. A mostra chega ao final, nos meses de maio e junho de 2027, percorrendo as cidades de Pirapora, Januária e São Francisco (MG); além de Ceilândia (DF).

Reencontro

No final anos 1940, Pierre Verger fez diversas viagens ao interior do Nordeste brasileiro, notadamente no interior da Bahia (1946 e 1948), interior do Pernambuco (1947 e 1951) junto com alguns amigos artistas – principalmente Carybé, Mário Cravo Junior e Agnaldo Manoel dos Santos. O resultado destas viagens integra a Caravana Verger. A exposição vai promover o retorno das fotografias às cidades onde elas foram feitas originalmente. Muitos desses locais retratados nunca viram as imagens feitas por Verger. É uma espécie de reencontro.

Quem foi Pierre Verger?

Pierre Edouard Léopold Verger (1902-1996) nasceu em Paris, no dia quatro de novembro de 1902. Foi um fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês que viveu grande parte da sua vida em Salvador (BA). Ele realizou um trabalho fotográfico de grande importância nos cinco continentes que visitou. Seu foco era o cotidiano e as culturas populares. Além disto, produziu uma obra escrita de referência sobre as culturas afrobaianas e diaspóricas, voltando seu olhar de pesquisador para os aspectos religiosos do Candomblé e tornando-os seu principal foco de interesse.