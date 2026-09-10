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POLÍTICA

Judiciário precisa de mudanças para ter estabilidade, diz Jerônimo

Candidato à reeleição ao governo da Bahia defendeu transparência em meio à crise no STF

Yuri Abreu
Por
Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu nesta quinta-feira, 10, a necessidade de uma reforma no Poder Judiciário em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e seus desdobramentos, que podem atingir em cheio o meio político.

O petista defendeu, no caso em questão, a transparência das informações, afirmando que a sociedade precisa saber o que está acontecendo.

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"Vejo uma necessidade de reforma no Judiciário", disse ele à Metrópole FM. "Nós temos um relacionamento dependente de um Poder para julgar as coisas, mediar as questões, o que é salutar. Mas, o Judiciário não é dono de tudo, é pago pela sociedade", completou.

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Expectativa por decisão de Fachin

Jerônimo Rodrigues ressaltou estar na espera sobre quais serão, a partir de agora, os direcionamentos a serem dados pelo presidente da Corte, Edson Fachin. O chefe do Executivo estadual definiu o escândalo como "um mar de lama".

"É preciso que haja transparência das informações, pois a sociedade quer saber o que está acontecendo. Eu fico triste com o que está acontecendo com a Casa Maior", disse.

"Temos visto mar de lama sobre essa questão, mas é preciso ver a direção que o Fachin vai dar enquanto presidente, pois isso acaba recaindo na política. O que esperamos é que haja transparência por parte do Poder Judiciário", completou Jerônimo Rodrigues.

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eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues STF

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