CBPM descobre alga rara que ajuda no tratamento contra o câncer | A TARDE

O presidente da Companhia Bahiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, foi um dos entrevistados dessa sexta-feira, 24, do programa "Isso é Bahia", da rádio A Tarde FM. Entre os temas tratados, Carballal destacou a promoção do I Fórum Mineração e Sustentabilidade. evento promovido pela CBPM e que atraiu agentes governamentais, empresariais e a sociedade civil no debate e descoberta da mineração na Bahia.

Durante a entrevista, o gestor falou sobre a produção de minerais estratégicos para a transição energética, tema que ganha destaque mundial e está na pauta de debate e importância das grandes potências mundiais, além de destacar as políticas públicas, a regulação do setor e as boas práticas de responsabilidade social.

Carballal também explicou o trabalho responsável da CBPM, principalmente como uma ferramenta de fomento ao desenvolvimento mineral na Bahia, e revelou que foi descoberto no estado, 570 milhões de toneladas de uma substância rara que é a base do tratamento contra o câncer.

Confira a entrevista completa: