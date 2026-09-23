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Cidade da Bahia lidera ranking de qualidade de vida urbana

Município também atinge posições altas no quesito saneamento básico

Franciely Gomes
Por
Serra do Peri Peri com Cristo de Mário Cravo, em Vitória da Conquista
Serra do Peri Peri com Cristo de Mário Cravo, em Vitória da Conquista - Foto: Divulgação | Prefeitura de Vitória da Conquista

Vitória da Conquista é a melhor cidade para viver na Bahia. O município conquistou a primeira posição em qualidade de vida urbana no estado, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, do Centro de Liderança Pública (CLP).

Na posição regional, a cidade foi eleita a 17º melhor do Nordeste. Ao todo, foram avaliados 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes a partir de 65 indicadores sociais e econômicos.

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Dentre os principais requisitos de destaque da “Suíça baiana” estão o acesso à educação, onde ela conquistou o 3º lugar, e saneamento básico, que a fez ficar na 1ª posição da Bahia e na 96ª no Brasil.

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Cidade conhecida pelo frio

Além da qualidade de vida urbana, educação e saneamento, Vitória da Conquista se destaca por outro ponto: suas baixas temperaturas durante o inverno na Bahia. O local já chegou a ser considerado como o “município mais frio do Nordeste” por medidores de clima.

A menor temperatura já registrada foi 6,2°C, em 2006, como informa a página de geografia da prefeitura. Em temperatura média, o local só perde para as cidades mais altas da Chapada Diamantina, como Piatã.

Durante os meses de abril e agosto, Vitória da Conquista também conta com as chamadas chuvas de neblina, um tipo próprio do inverno. Já as chuvas tradicionais, das águas, são mais comuns de outubro a março.

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Bahia vitória da conquista

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