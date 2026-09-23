Cidade da Bahia lidera ranking de qualidade de vida urbana

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Vitória da Conquista é a melhor cidade para viver na Bahia. O município conquistou a primeira posição em qualidade de vida urbana no estado, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, do Centro de Liderança Pública (CLP).

Na posição regional, a cidade foi eleita a 17º melhor do Nordeste. Ao todo, foram avaliados 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes a partir de 65 indicadores sociais e econômicos.

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Dentre os principais requisitos de destaque da “Suíça baiana” estão o acesso à educação, onde ela conquistou o 3º lugar, e saneamento básico, que a fez ficar na 1ª posição da Bahia e na 96ª no Brasil.

Cidade conhecida pelo frio

Além da qualidade de vida urbana, educação e saneamento, Vitória da Conquista se destaca por outro ponto: suas baixas temperaturas durante o inverno na Bahia. O local já chegou a ser considerado como o “município mais frio do Nordeste” por medidores de clima.

A menor temperatura já registrada foi 6,2°C, em 2006, como informa a página de geografia da prefeitura. Em temperatura média, o local só perde para as cidades mais altas da Chapada Diamantina, como Piatã.

Durante os meses de abril e agosto, Vitória da Conquista também conta com as chamadas chuvas de neblina, um tipo próprio do inverno. Já as chuvas tradicionais, das águas, são mais comuns de outubro a março.