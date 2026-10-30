Coopercon-BA conclui missão à China com avanços na agenda de inovação

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A Coopercon-BA concluiu uma importante missão empresarial à China, trazendo avanços significativos na agenda de inovação e abrindo novas perspectivas para o mercado da construção civil baiana.

Realizada entre 17 e 26 de outubro, a viagem contou com a participação da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e com o apoio do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA).

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No primeiro semestre, a cooperativa movimentou cerca de R$ 200 milhões em compras. Após registrar R$ 267 milhões em 2025, projeta alcançar R$ 400 milhões neste ano e reúne atualmente 127 cooperados.



Imersão tecnológica: inteligência artificial, automação e pré-fabricados

A programação da comitiva baiana percorreu grandes polos de tecnologia e negócios no país asiático, incluindo:

Canton Fair (Guangzhou)

Huawei Ark One e empresas de tecnologia (Dongguan)

Projetos de construção civil (Foshan)

Centros de negócios (Hong Kong)

“Essa missão aproxima empresas, desafios e parceiros tecnológicos, criando oportunidades para desenvolver soluções e gerar resultados para a construção civil. A visita mostra como inteligência artificial, conectividade e automação podem ser aplicadas a espaços mais inteligentes”, afirma Ângelo Simões, presidente da Coopercon-BA.

Durante as visitas, os empresários conheceram soluções de ponta em inteligência artificial, automação residencial e sistemas construtivos industrializados. Em Foshan, visitaram uma obra residencial de alto padrão baseada em estruturas pré-fabricadas — um modelo ainda pouco difundido no Brasil, mas que se destaca pelo custo acessível e alta qualidade.

“Voltamos da China com um repertório grande de tecnologias e fornecedores mapeados, da pré-fabricação modular até automação residencial. Agora começa a segunda etapa: avaliar viabilidade, custo e aplicação de cada solução para o mercado baiano. A Coopercon-BA nasceu para isso — unir força de compra com inteligência de mercado, e essa missão amplia exatamente essa frente internacional”, afirma André Burgos.

Essa troca de conhecimento revelou tecnologias e modelos industriais com grande potencial para aumentar a produtividade e a eficiência do setor imobiliário brasileiro.

Fortalecimento do setor e conexão com a ConstruNordeste

Além da prospecção de tecnologia, a agenda contou com a presença da Bahia Eventos, promovendo uma troca de experiências que promete enriquecer as próximas edições da ConstruNordeste, principal feira da construção civil realizada na Bahia.

A iniciativa também atraiu a atenção da imprensa chinesa, com entrevistas concedidas por integrantes da comitiva à televisão local e o suporte de Mauro Resnitzky, brasileiro residente em Hong Kong.

“Quando 41 empresários atravessam o mundo unidos por um propósito, o associativismo revela sua força transformadora. Esse movimento começou com o Sinduscon-BA em 2025. O sucesso daquela iniciativa inspirou a Coopercon-BA a dar o próximo passo e liderar esta nova missão agora em outubro de 2026. Foi uma verdadeira busca por tecnologias e soluções para o futuro da nossa indústria”, pontua Ângela Márcia Andrade, curadora do HUB da Construção e assessora técnica do Sinduscon-BA.

A agenda também envolveu a Bahia Eventos, em uma troca de experiências com potencial para contribuir para a ConstruNordeste, feira do setor da construção civil realizada na Bahia.

A missão também contou com a participação de Mauro Resnitzky, brasileiro residente em Hong Kong, e despertou o interesse da imprensa chinesa, com entrevistas concedidas por integrantes da comitiva à televisão local.