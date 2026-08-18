Crea fiscaliza usina responsável por 60% do abastecimento de Salvador

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O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) fiscalizou, nesta segunda-feira, 17, a Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, em Cachoeira, no Recôncavo baiano. A ação verificou o quadro de profissionais responsáveis pelas atividades técnicas e levantou os serviços de Engenharia executados no empreendimento, inclusive por empresas terceirizadas.

A usina está instalada na Barragem de Pedra do Cavalo, no Rio Paraguaçu, estrutura que responde por cerca de 60% do abastecimento de água de Salvador e da Região Metropolitana e também exerce funções de geração de energia e controle de cheias.

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Durante a fiscalização, os agentes Jailson Peixoto e Elinton Santiago verificaram a participação de profissionais habilitados nas atividades de Engenharia e as respectivas responsabilidades técnicas. O levantamento também abrangeu contratos de serviços terceirizados realizados no empreendimento.

Segundo o supervisor de Fiscalização do Crea-BA, Eduardo Bruni, a dimensão e as diferentes funções desempenhadas por Pedra do Cavalo aumentam a relevância do acompanhamento das atividades técnicas desenvolvidas no local.

“A barragem é vital para a região, pois abastece diversas cidades do Recôncavo e da Região Metropolitana, respondendo por 60% do abastecimento de água de Salvador”, afirma Bruni.

Além do abastecimento hídrico, Pedra do Cavalo desempenha papel no controle das cheias do Rio Paraguaçu, contribuindo para a proteção de municípios como Cachoeira, São Félix e Maragogipe. A barragem também é utilizada para geração hidrelétrica desde 2005.

Fiscalização das atividades de Engenharia

Em empreendimentos como barragens e usinas hidrelétricas, diferentes atividades de operação, manutenção e serviços especializados dependem da atuação de profissionais legalmente habilitados e da definição das respectivas responsabilidades técnicas.

A fiscalização do Crea-BA busca identificar quais atividades técnicas são executadas, os profissionais responsáveis e os serviços realizados por empresas contratadas, dentro das atribuições do Conselho de fiscalização do exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Crea-BA fiscalizou atividades na Usina de Pedra do Cavalo. - Foto: Divulgação

A Barragem de Pedra do Cavalo entrou em operação em 1985, inicialmente com funções relacionadas ao controle das cheias do Rio Paraguaçu e ao abastecimento de água. A geração de energia elétrica no empreendimento teve início em 2005.

A fiscalização realizada nesta segunda-feira integra as ações do Crea-BA em empreendimentos de infraestrutura no estado.