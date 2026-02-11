Menu
COMPROMISSO

Defensoria Pública prioriza defesa da mulher no Carnaval 2026

Instituição utiliza inteligência de dados para proteger grupos vulneráveis nos circuitos

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

11/02/2026 - 17:27 h

Estratégia foi detalhada em coletiva de imprensa com a presença de autoridades estaduais e municipais
Estratégia foi detalhada em coletiva de imprensa com a presença de autoridades estaduais e municipais

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) oficializou a operação para o Carnaval 2026. Sob o mote “Na folia, conte com a Defensoria”, a instituição reforça o compromisso com a proteção de cidadãos em situação de vulnerabilidade, priorizando, nesta edição, o enfrentamento à violência de gênero.

A estratégia foi detalhada em coletiva de imprensa com a presença de autoridades estaduais e municipais.

A urgência da temática é amparada por números alarmantes. Em 2025, o Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM) em Salvador registrou um aumento de 26% nos atendimentos, somando 5,6 mil mulheres acolhidas. No âmbito estadual, a Secretaria de Segurança Pública contabilizou 97 feminicídios no ano passado.

“A folia é também uma grande oportunidade de promover educação em direitos. É uma vitrine para mostrar que é possível garantir que esses direitos não sejam violados, mesmo nos espaços de celebração”, afirmou a defensora-geral, Camila Canário.

Estrutura e inovações

Para a operação deste ano, a DPE/BA mobilizou 167 profissionais, entre defensores e servidores. Além da tradicional sede no bairro do Canela, o órgão estará presente em 11 pontos fixos nos circuitos e contará com unidades itinerantes.

Entre as novidades tecnológicas está o B.I. do Carnaval (Business Intelligence), ferramenta que processa dados coletados em campo para gerar relatórios digitais imediatos, permitindo que a Defensoria identifique manchas de criminalidade ou violações de direitos em tempo real. No aspecto humano, equipes psicossociais atuarão na linha de frente para oferecer acolhimento e encaminhamentos adequados.

Invisíveis da folia

A atuação não se restringe apenas aos foliões. A coordenadora do Plantão, Laíssa Rocha, destacou que o monitoramento vai ser rigoroso quanto aos trabalhadores da festa.

“Estaremos diuturnamente com nossas equipes para verificar a dignidade de catadores de recicláveis, ambulantes e cordeiros”, garantiu a defensora pública.

A operação atua em cinco eixos: prevenção, acolhimento, educação, medidas protetivas imediatas e articulação com a rede de proteção, que inclui o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e as forças de segurança.

Serviço

Plantão de Carnaval DPE/BA 2026

Período: 12 a 18 de fevereiro.

Locais: 11 pontos fixos nos circuitos e sede no Canela.

Horário: 9h às 21h (podendo variar conforme o posto).

Tags:

Carnaval 2026 Defensoria Pública direitos humanos Educação em Direitos Prevenção e Acolhimento violência de gênero

