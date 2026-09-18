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EVENTO

Economia do Mar vira pauta do desenvolvimento da Bahia em evento

Encontro reúne especialistas para falar sobre negócios e sustentabilidade

Franciely Gomes
Por
Evento reúne grandes nomes do setor náutico
Evento reúne grandes nomes do setor náutico - Foto: Divulgação

O Sinduscon-BA realiza mais uma edição da Sexta da Construção em sua sede, na Rua Minas Gerais, no bairro da Pituba. Com o tema “Economia do Mar: vetor para desenvolvimento do Estado”, o encontro acontece nesta sexta-feira, 18, a partir das 8h.

O evento reúne especialistas para discutir oportunidades de negócios, desenvolvimento do setor náutico e sustentabilidade. Dentre eles, Duda Lomanto, secretária Municipal do Mar.

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O painel também conta com a participação do economista e administrador Eduardo Athayde e José Raimundo Zacarias, mestre em Administração e especialista no setor náutico.

Entre os temas discutidos por eles estão “Salvador e a economia do Mar”, “Como Empreender com Sustentabilidade” e “Economia Náutica, oportunidades para novos empreendimentos”.

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Bahia economia sustentabilidade

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