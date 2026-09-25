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COMBUSTÍVEIS

Etanol e GNV: veja novos valores de referência na Bahia em outubro

Confaz atualizou a tabela de preços base nesta sexta-feira, 25

Ane Catarine
Por
Preço do etanol e do GNV muda na Bahia
Preço do etanol e do GNV muda na Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Motoristas baianos que abastecem com etanol ou Gás Natural Veicular (GNV) devem ficar atentos às mudanças nos valores usados como referência para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis.

Isso porque o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta sexta-feira, 25, os novos valores do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), utilizado como referência para calcular o imposto.

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A nova tabela começa a valer na Bahia em 1º de outubro de 2026.

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Quais são os novos valores na Bahia?

De acordo com a tabela publicada no Diário Oficial da União (DOU), os valores de referência para a tributação na Bahia serão:

  • Etanol (AEHC): R$ 4,59 por litro
  • GNV: R$ 3,69 por metro cúbico

Esses valores não representam necessariamente o preço que o motorista pagará no posto. Eles são usados como referência para definir a base de cálculo do ICMS.

Diferentemente da gasolina e do diesel, que possuem alíquotas específicas por litro, o etanol e o GNV utilizam o sistema de preço médio para a definição da base de cálculo do ICMS em diversos estados.

Preços nos postos

Na Bahia, o preço médio do etanol varia entre R$ 4,40 e R$ 4,48 por litro.

Já o GNV apresenta diferenças maiores conforme a região: em Salvador, a média é de R$ 4,51, enquanto no interior o valor pode ultrapassar R$ 5,50 e chegar a R$ 6,00.

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Tags

Bahia etanol GNV ICMS

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