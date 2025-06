Executivo enaltece BOGE 2025 e explica importância do evento para setor

Evento aconteceu entre os dias 28 e 30 de maio - Foto: Rapahel Muller | Ag. A TARDE

O Grupo Azevedo e Travassos, fundado em 1922, e voltado para a infraestrutura do ramo de óleo e gás, se fez presente no terceiro ano do Bahia Oil & Gas Energy (BOGE 2025), evento que aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, encerrado nesta sexta-feira, 30. Waldemar Cunha, executivo da empresa, falou sobre a importância do BOGE para o setor.

Waldemar citou, em entrevista ao Portal A TARDE, a projeção nacional do evento, que aconteceu durante três dias, reunindo milhares de pessoas, entre expositores e visitantes.

"A holding hoje tem três empresas no grupo, o Grupo Travassos Infraestrutura, a Heftus e a MKS. É um evento de projeção nacional, com uma participação muito forte aqui no onshore, que é um área que tem um amplo desenvolvimento, com investimentos da Petrobras. E o grupo está aqui para poder atender essas demandas e oferecer soluções integradas nessa área de óleo e gás", destacou o executivo, que ainda falou sobre a atuação do grupo no mercado.

"A Azevedo Travassos é uma empresa centenária. Iniciou fazendo grandes obras de infraestrutura no país. Esse grupo, ele trouxe outras empresas que atuam na área de manutenção e projetos industriais, grandes montagens de EPC industrial, para poder complementar essa entrega ao mercado brasileiro, não só na área de óleo e gás, mas em diversos segmento", pontuou.

Espaço A TARDE

O Grupo A TARDE foi um dos expositores do BOGE 2025. Antenado com a consolidação do mercado de petróleo e gás, o Portal A TARDE teve um espaço exclusivo para divulgação de conteúdos da marca e entrevistas com autoridades e importantes nomes do setor.

Entre as personalidades recebidas no stand, estão o presidente da PetroBahia, Eduardo Sanjuan; o vice-presidente de Novos Negócios da PetroRecôncavo, João Vitor Moreira, o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, André Joazeiro; o presidente da Bahia Gás, Luiz Gavazza; o CEO da GBS Storage, Celso Silva; e o CEO da Petroborn, Marcos Farina. No último dia de evento, Nicolás Honorato, diretor da Austral e organizador do evento, também foi convidado para fazer um balanço dos três dias de Boge.

Sobre o evento

O Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito teve início nesta quarta-feira, 28, e terminou nesta sexta, 30.

Durante a terceira edição do BOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, estiveram reunidos cerca de 12 mil visitantes, com a presença de 20 países.

Mais de 250 expositores estiveram no BOGE 2025, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.