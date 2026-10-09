Feriadão promete fluxo intenso nas rodovias da Bahia; veja melhor horário para viajar

Quem vai viajar neste feriadão nacional de 12 de outubro, que celebra Nossa Senhora Aparecida como padroeira do país, deve enfrentar um aumento de fluxo expressivo nas rodovias baianas. Na BA-099 é esperado um aumento de 21,1% e na BA-093, um aumento de 4,5%.

No total são mais de 588 mil veículos nas estradas administradas pela Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN). A BA-093, conexão capital - interior, tem previsão de 414 mil veículos, sendo a sexta, 9, o dia com maior expectativa de aproximadamente 107 mil. Já a BA-099, região da Estrada do Coco/Linha Verde, tem previsão de 173 mil, com perspectiva de 39 mil veículos na rodovia

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Uma das orientações aos motoristas é a escolha da Via Metropolitana como alternativa para quem tem como destino as praias da região norte do estado.

Revisão do veículo e cuidados na direção defensiva

A preparação para pegar a estrada começa antes de sair de casa. É importante conferir as condições dos pneus e do estepe, os níveis de óleo do motor e da água do radiador, o funcionamento dos freios, da bateria, dos faróis, das lanternas e dos limpadores de para-brisa, além da presença dos equipamentos obrigatórios.

Durante a viagem, o motorista deve manter uma direção defensiva e respeitar as regras de trânsito. Dirigir após consumir bebidas alcoólicas e utilizar o celular ao volante são práticas proibidas que colocam em risco a segurança de todos e podem suspender o direito de dirigir.

Quais são as informações sobre pedágios?

Quem busca mais praticidade no percurso pode utilizar o PedágioPay, plataforma que permite pagar as tarifas de forma digital pelo aplicativo ou pelo site oficial. O serviço dispensa o uso de dinheiro em espécie e o manuseio de cartões nas cabines.

O cadastro é gratuito e não exige mensalidade nem taxa de adesão. A ferramenta também permite administrar mais de um veículo na mesma conta.

Além da plataforma, os motoristas podem utilizar TAGs nas pistas automáticas. Já nas cabines manuais, o pagamento pode ser feito por aproximação com cartões de crédito ou débito.

Atendimento 24 horas

Durante o feriado, as concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte manterão equipes de inspeção nas estradas e monitoramento contínuo por meio dos Centros de Controle Operacional (CCO).

Nos sistemas BA-093 e BA-099, os usuários terão acesso a serviços de apoio durante 24 horas por dia, incluindo guincho gratuito, carro-pipa e atendimento médico-hospitalar para situações de emergência.

Em caso de necessidade, os motoristas podem entrar em contato pelos seguintes números:

Bahia Norte: 0800 600 0093

0800 600 0093 Litoral Norte: 0800 071 3233 - atendimento até o km 54, no acesso à Praia do Forte.

Qual horário é melhor para pegar estrada?

As concessionárias também divulgaram os períodos com expectativa de menor fluxo de veículos nas rodovias durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, entre 9 e 13 de outubro.

Sistema BA-093

Sexta-feira (9): até as 15h.

até as 15h. Sábado (10) : expectativa de fluxo regular.

: expectativa de fluxo regular. Domingo (11) : expectativa de fluxo regular.

: expectativa de fluxo regular. Segunda-feira (12): até as 14h.

até as 14h. Terça-feira (13) : evitar os horários do início da manhã.

Sistema BA-099