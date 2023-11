Ferido e armado, adolescente força motociclista a prestar socorro | A TARDE

Um adolescente de 16 anos foi flagrado armado e ferido na garupa de uma moto na noite de domingo, 26, na zona urbana de Eunápolis. O fato aconteceu durante uma abordagem policial nas imediações do DNIT.



Segundo a polícia, o jovem estava sendo levado para o Hospital Regional na garupa do veículo. Ele estava sem capacete e com uma pistola calibre 9mm, carregada. Após chegar na unidade médica ele foi atendido e internado. O condutor da motocicleta disse que foi obrigado a prestar socorro.

No bairro onde o menor residia, no bairro Santa Lúcia, a polícia apreendeu um carregador de pistola contendo cinco cartuchos intactos e um deflagrado. Uma das suspeitas é que crime tenha ligação direta com o tráfico de drogas.