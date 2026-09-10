Galpão em construção desaba e deixa trabalhadores mortos e feridos na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um galpão em construção desabou na manhã desta quinta-feira, 10, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 10h e atingiu trabalhadores que atuavam na obra. Conforme apuração do A TARDE, os envolvidos seriam funcionários terceirizados.

O imóvel pertence à Galvani, empresa do setor de fertilizantes. Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias que provocaram o desabamento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vítimas

As informações preliminares apontam que quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas após o acidente.

Três vítimas morreram ainda no local. Uma quarta pessoa chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois trabalhadores feridos estão com o quadro de saúde considerado estável.

Atendimento

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Ambulâncias da própria empresa também foram utilizadas no atendimento aos trabalhadores.

Ainda não há confirmação sobre a quantidade de pessoas que estavam na área atingida no momento do desabamento. As circunstâncias do acidente também deverão ser esclarecidas durante o atendimento da ocorrência.