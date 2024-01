Homem é morto a facadas após briga sobre venda de cavalo | A TARDE

Um homem foi morto a facadas na noite de quinta-feira, 11, em Eunápolis. Identificado como Ivanildo de Jesus Silva, de 38 anos, ele foi esfaqueado após uma discussão sobre a negociação de um cavalo. O suspeito ainda não foi localizado.

A vítima ainda foi socorrida por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo testemunhas, Ivanildo e o assassino caminhavam pela rua quando começaram a discutir e brigar. O homem foi esfaqueado na região do tórax duas vezes. A faca utilizada no crime não foi encontrada no local.

Durante o tempo em que o corpo aguardava a perícia, um cachorro deitou ao lado de Ivanildo. Não há informações se o homem era tutor do cão.