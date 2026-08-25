Homem morre ao cair de laje enquanto trabalhava em construção na Bahia

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Um homem morreu na manhã desta segunda-feira, 24, após cair de uma laje enquanto trabalhava na construção de uma residência. O acidente com Renato Nascimento dos Santos aconteceu no bairro Missão, em Jacobina, no norte da Bahia.

Renato, que era morador das Rua das Flores, na região da via de acesso à Cachoeira Grande, ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, mas não resistiu aos ferimentos.

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O rapaz tinha retornado recentemente ao trabalho e começava mais uma semana de atividades na construção civil. As circunstância do acidente serão apuradas pelas autoridades. As informações são do Calila Notícias.