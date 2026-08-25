ACIDENTE FATAL
Homem morre ao cair de laje enquanto trabalhava em construção na Bahia
Rapaz ainda foi levado para UPA, mas não resistiu aos ferimentos
Um homem morreu na manhã desta segunda-feira, 24, após cair de uma laje enquanto trabalhava na construção de uma residência. O acidente com Renato Nascimento dos Santos aconteceu no bairro Missão, em Jacobina, no norte da Bahia.
Renato, que era morador das Rua das Flores, na região da via de acesso à Cachoeira Grande, ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, mas não resistiu aos ferimentos.
Leia Também:
O rapaz tinha retornado recentemente ao trabalho e começava mais uma semana de atividades na construção civil. As circunstância do acidente serão apuradas pelas autoridades. As informações são do Calila Notícias.