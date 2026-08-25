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ACIDENTE FATAL

Homem morre ao cair de laje enquanto trabalhava em construção na Bahia

Rapaz ainda foi levado para UPA, mas não resistiu aos ferimentos

Andrêzza Moura
Por
Renato tinha acabado de retornar a trabalhar na construção civil
Renato tinha acabado de retornar a trabalhar na construção civil - Foto: Reprodução Calila Notícias

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira, 24, após cair de uma laje enquanto trabalhava na construção de uma residência. O acidente com Renato Nascimento dos Santos aconteceu no bairro Missão, em Jacobina, no norte da Bahia.

Renato, que era morador das Rua das Flores, na região da via de acesso à Cachoeira Grande, ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, mas não resistiu aos ferimentos.

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O rapaz tinha retornado recentemente ao trabalho e começava mais uma semana de atividades na construção civil. As circunstância do acidente serão apuradas pelas autoridades. As informações são do Calila Notícias.

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acidente construção civil queda

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