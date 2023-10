Homem morto ao lado de namorada seria 'motorista' de facção | A TARDE

A morte do casal encontrado em uma estrada vicinal,na Aldeia Xandó, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, teria relação direta com a disputa entre facções criminosas em Eunápolis. Ao Portal A TARDE, o titular da 23ª Coordenadoria de Polícia Civil (23ª Coorpin) em Eunápolis, delegado Paulo Henrique, revelou que uma das vítimas, identificada como Carlos André dos Santos, de 29 anos, fazia "corre" para um grupo criminoso e era investigado por envolvimento em diversos crimes, incluindo homicídios.

"Ele nunca foi preso, mas era investigado por participação nesses crimes [furtos, roubos e privação de liberdade]. Ele também era suspeito de fazer 'corres' no tráfico de drogas e de envolvimento em homicídios. Ele era suspeito de levar os criminosos que iam fazer as empreitadas. E aí, a motivação desse crime é rivalidade entre facções. Supõe-se, até pela mensagem deixada no corpo, que foi a facção rival quem matou", explicou.

A mensagem que o delegado faz referência é um bilhete encontrado ao lado do corpo de Carlos André, que estava acompanhado com sua namorada, Ana Julia Freire dos Santos, de 22 anos, que também foi assassinada. O pedaço de papel achado dentro da roupa dele dizia: “PCE É BALA”.

Não há confirmação de que Ana Julia teria envolvimento com o tráfico de drogas ou com outros crimes em que seu namorado era investigado, porém, as primeiras apurações apontam que ela sabia das atividades do companheiro.

"A gente pode afirmar que ela tinha algum tipo de conhecimento, porque, o celular que ela usava era, inclusive, produto de roubo, no qual ele é suspeito de ter participação, e era um dos celulares das vítimas", revelou.

Crime

Carlos André e Ana Julia foram encontrados mortos às margens de uma estrada vicinal localizada entres Caraíva e Aldeia Xandó, zona rural do Município de Porto Seguro, por volta das 9h de domingo, 15. O veículo do casal foi incendiado.



Segundo a Polícia Civil, Carlos André foi atingido pelo menos 18 vezes, entre o tórax e o abdômen.

De acordo Perícia, os corpos foram retirados do veículo, um Fiat Palio, e arrastado até o local onde foram encontrados. O carro também era usado para serviço de transporte por aplicativo.

O casal passava o feriadão no litoral de Porto Seguro, e retornava para Eunápolis, quando o crime foi cometido.