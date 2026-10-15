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Hospital em Salvador oferece exames gratuitos para câncer de mama

O Brasil deverá registrar 78.610 novos casos por ano entre 2026 e 2028

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Atendimento será realizado no dia 7 de novembro
Atendimento será realizado no dia 7 de novembro - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

O Hospital Aristides Maltez (HAM), oferecerá um mutirão de atendimento para pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama, no sábado, 7 de novembro. As inscrições estão abertas pelo telefone (71) 3357-8531, e as vagas são limitadas.

O atendimento será realizado das 7h às 12h. Para participar, é necessário apresentar RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Quem tiver exames de imagem das mamas e/ou biópsia também deve levar os resultados.

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De acordo com a médica Ana Cláudia Imbassahy, coordenadora do setor de mastologia do HAM, o atendimento é realizado em parceria com o Instituto Protea, organização não governamental com sede em São Paulo. A iniciativa tem como objetivo reduzir a mortalidade por câncer de mama por meio da detecção precoce e do acesso ágil ao tratamento.

“Precisamos conscientizar a população porque 50 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de uma doença que tem 95% de chances de cura, se tratada precocemente”, disse Ana Cláudia Imbassahy.

Imagem ilustrativa da imagem Hospital em Salvador oferece exames gratuitos para câncer de mama
Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

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Câncer de mama na Bahia

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028. Na Bahia, a estimativa é de 4.480 novos casos em 2026.

Para a mastologista Sálvia Canguçu, o mutirão é importante para ajudar na identificação precoce da doença e facilitar o acesso aos exames iniciais.

“O foco maior agora é orientar e oferecer exames específicos para detectar a doença”, afirmou Sálvia Canguçu.

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câncer de mama exames gratuitos hospital Mutirão de Saúde outubro rosa

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