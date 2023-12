Idoso de 80 anos morre após cair em poço no interior da Bahia | A TARDE

Um idoso de 80 anos morreu após cair em um poço artesiano de aproximadamente seis metros de profundidade, durante a madrugada desta sexta-feira, 8, em uma fazenda no Córrego do Jequitibá, nas proximidades do distrito da Colônia, zona rural de Eunápolis.

De acordo com informações do portal Radar News, o homem havia saído de sua casa para urinar no quintal de sua propriedade, que não possui banheiro social, quando sofreu uma queda acidental na cisterna.

Na manhã desta sexta, uma equipe de bombeiros foi acionada e compareceu ao local com o objetivo de resgatar o corpo. Um inquérito será instaurado para investigar as circunstâncias do acidente, incluindo a causa exata da morte.