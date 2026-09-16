Idoso morre após possível ataque de abelhas na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um idoso, de 86 anos, morreu após sofrer um possível ataque de enxame de abelhas, no distrito de Mutans, localizado na zona rural do município de Guanambi, no sudeste da Bahia.

O corpo do lavrador Valdote Domingos da Cruz foi localizado na Fazenda Jurema, em uma área de difícil acesso, cerca de 400 metros da casa da família.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Policiais militares do 17º Batalhão de Guanambi atenderam a ocorrência. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram ao local, mas quando chegaram, o senhor da estava morto.

Segundo informações da polícia, até o momento, não há indícios de que o idoso tenha sido vítima de ação violenta. As informações são do Blog do Marcelo.