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COMBATE

Incêndio de grandes proporções avança em serra entre Jacobina e Caém

Terreno acidentado dificulta o combate por terra e bombeiros monitoram situação

Rodrigo Tardio
Por
Corpo de Bombeiros acompanha evolução do sinistro na região
Corpo de Bombeiros acompanha evolução do sinistro na região - Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções consome uma extensa área de serra no Vale do Ribeirão, na divisa entre os municípios de Jacobina e Caém, no norte do estado. O fogo teve início por volta das 22h do último domingo, 13, e seguiu em rápida expansão pela vegetação nativa durante a madrugada e as primeiras horas desta segunda-feira, 14.

O Corpo de Bombeiros acompanha a evolução do sinistro na região. A topografia do local, marcada por aclives íngremes e pontos de acesso extremamente complexos, impõe severos obstáculos à atuação das equipes terrestres.

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Suporte aéreo

A depender do avanço do fogo, da intensidade das chamas e da força dos ventos, o envio de suporte aéreo para o combate nos trechos mais elevados da serra não está descartado, embora o uso de aeronaves ainda não tenha sido oficialmente confirmado.

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Registros e danos

Registros fotográficos e em vídeo feitos por um residente do Vale do Ribeirão mostram uma longa linha de fogo alastrando-se pela mata, acompanhada por uma densa coluna de fumaça. Durante a noite, o forte clarão provocado pelo incêndio podia ser avistado a quilômetros de distância.

A emergência exige alerta máximo em razão do relevo acidentado e dos fatores meteorológicos. Alterações repentinas na direção do vento podem acelerar a propagação das chamas.

As equipes permanecem em monitoramento contínuo no local para traçar as táticas de contenção necessárias. As causas que deram origem ao foco inicial ainda são desconhecidas.

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Tags

corpo de bombeiros emergência ambiental incêndio florestal monitoramento de incêndio Vale do Ribeirão vegetação nativa

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