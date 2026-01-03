Menu
BAHIA
BAHIA

Intoxicação por metanol: Abrasel contesta venda suspensa na Bahia

Estado confirmou primeira morte por intoxicação de metanol neste sábado, 3

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/01/2026 - 20:09 h
Abrasel criticou suspensão de venda de destilados em duas cidades da Bahia
A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) se manifestou, neste sábado, 3, após as cidades de Ribeira do Pombal e Ribeira do Amparo (ambas no nordeste da Bahia), proibirem a venda de destilados (vodca, uísque, cachaça).

A medida ocorreu após sete pessoas terem sido intoxicadas por ingestão de bebidas com metanolpelo menos duas delas precisaram ser transferidas para Salvador, de acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Neste sábado, 3, o estado confirmou a primeira morte devido à intoxicação pelo produto químico.

Em nota, a Abrasel contestou o decreto dos dois municípios acerca da venda. Conforme a entidade, bares e restaurantes legalmente estabelecidos não são responsáveis pela adulteração de bebidas.

Essa modificação na composição dos produtos, ainda segundo a Associação, ocorre antes, nas etapas de produção ou distribuição.

"A medida penaliza empresários que atuam de forma regular, compram de fornecedores fiscalizados e mantêm histórico sem ocorrências", diz a nota.

"Efeitos colaterais"

Outro ponto levantado é o "efeito colateral" do decreto. De acordo com a entidade, ao restringir a venda em estabelecimentos formais, o poder público acaba estimulando o consumo no mercado informal, onde circulam bebidas de origem desconhecida e sem controle sanitário.

"A Abrasel também alerta para o impacto direto sobre os trabalhadores do setor, com risco de atraso ou impossibilidade de pagamento de salários", acrescenta.

Por último, a associação defendeu que o foco das ações esteja no combate a fábricas clandestinas e distribuidoras irregulares, com fiscalização contínua e estruturada, e não apenas em momentos de crise.

"Os casos registrados em Ribeira do Pombal não têm relação com consumo em bares e restaurantes, e a generalização transmite uma mensagem equivocada à população e aos visitantes", informou a Abrasel.

