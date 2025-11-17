Jerônimo anuncia novo hospital em Lauro de Freitas para desafogar regulação

Hospital de Cuidados Paliativos (imagem para ilustrar a matéria) - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou na manhã desta segunda-feira, 17, a construção de um novo hospital. Desta vez, a unidade de saúde será voltada para “tratamentos em tempo prolongado”.

“A pessoa fez a cirurgia, recebeu todo o tratamento, e precisa ficar ali sendo acompanhado, ele não precisa ocupar um leito daquele hospital. A gente tira aquela pessoa, bota em um hospital para que ele possa continuar recebendo o tratamento”, disse o petista.

A nova unidade, de acordo com Jerônimo, será implantada em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O Executivo, contudo, não deu detalhes sobre a data de inauguração do equipamento, e nem sobre o andamento das obras.

O Hospital de Tratamento Prolongado tem o objetivo de transferir pacientes pós-cirurgia, garantindo o acompanhamento necessário sem ocupar leitos de emergência ou UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

As declarações do governador foram dadas durante entrevista a um pool de rádios, veiculado pela Itapoan FM. Segundo ele, a medida tem o intuito de liberar as vagas nas unidades de saúde, resultando no fim das filas para regulação.

“Aquela vaga [ocupada pelo paciente da cirurgia], eu boto outra pessoa. Eu faço o rodízio daquele leito”, completou o petista.

O gestor estadual ainda foi além e, durante a conversa, mencionou as unidades de saúde exclusivas da Bahia, que estão integradas ao SUS (Sistema Único de Saúde).

“A Bahia é o único estado que tem um Hospital Ortopédico do SUS. A Bahia [tem] o primeiro e único do [hospital do] SUS do Brasil que tem um Hospital de Cuidados Paliativos. O que é isso, governador? É um hospital que quando as pessoas estão no fim de vida, a gente acolhe, e 90% das pessoas que estão lá voltam para casa”, explicou.

Hospital de Cuidados Paliativos | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Superlotação em corredores de hospitais

O governador aproveitou a entrevista para esclarecer sobre uma fala que viralizou nas redes sociais na última sexta-feira, 14, sobre a superlotação em corredores de hospitais estaduais. Isso porque, na ocasião, Jerônimo disse:

“Quando eu vejo no final de semana, e eu peço relatório a secretária Roberta: “Roberta, como é que está hoje a regulação? Governador, tem gente nos corredores do Clériston Andrade”. Eu digo, deixe. Pede para o Ministério Público vim me consultar para eu poder conversar com o Ministério Público. No final do dia, quando ela me mostra aquele relatório, ela me diz: “Governador, daquelas pessoas que estão naquela cadeira, não eram para estar ali, era para estar em uma UPA ou UBS”, disse.

Em seguida, ele deu a solução para o problema, e diz que vem ajudando os municípios na construção de unidades de atenção básica. “Eu tenho conversado e colocado o orçamento do estado para construir uma UBS”.