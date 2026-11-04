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MISTÉRIO E MORTE

Jovem desaparecido é encontrado morto dentro de rio na Bahia

Rapaz estava desaparecido desde sábado, 31; carro em que ele estava também foi encontrado no rio

Andrêzza Moura
Por
Matheus estava desaparecido desde o sábado, 31, de outubro
Matheus estava desaparecido desde o sábado, 31, de outubro - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

O homem que estava desaparecido desde o sábado, 31 de outubro, foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira, 3, em um rio no povoado de Muriçoca, na zona rural de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

O veículo onde Matheus dos Santos Toledo estava caiu no rio e ficou submerso, em um trecho próximo à via que conecta o centro urbano do município ao Anel da Soja. O corpo dele estava a poucos metros do carro.

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Ele havia sido visto pela última vez na região da cachoeira do Acaba Vida, ponto turístico localizado na zona rural de Barreiras. O resgate foi feito por agentes do Corpo de Bombeiros Militar.

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As circunstâncias da morte do jovem é investigada pela Polícia Civil, que também apura como o automóvel foi parar na água. Não há informações sobre local e data do sepultamento dele. As informações são do Blog do Marcelo.

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barreiras carro submerso jovem desaparecido luiz eduardo magalhães

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