Jovem desaparecido é encontrado morto dentro de rio na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O homem que estava desaparecido desde o sábado, 31 de outubro, foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira, 3, em um rio no povoado de Muriçoca, na zona rural de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

O veículo onde Matheus dos Santos Toledo estava caiu no rio e ficou submerso, em um trecho próximo à via que conecta o centro urbano do município ao Anel da Soja. O corpo dele estava a poucos metros do carro.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele havia sido visto pela última vez na região da cachoeira do Acaba Vida, ponto turístico localizado na zona rural de Barreiras. O resgate foi feito por agentes do Corpo de Bombeiros Militar.

As circunstâncias da morte do jovem é investigada pela Polícia Civil, que também apura como o automóvel foi parar na água. Não há informações sobre local e data do sepultamento dele. As informações são do Blog do Marcelo.