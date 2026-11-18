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A qualidade da merenda escolar servida na rede pública municipal de Ouriçangas, centro norte da Bahia, voltou ao centro do debate após denúncia de presença de larvas em porções de arroz-doce distribuídas a estudantes.

O caso foi levado ao plenário da Câmara Municipal na sessão da última sexta-feira, 13, pelo vereador Demison Cardoso (PCdoB).

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​De acordo com o parlamentar, o alimento contaminado foi servido na Escola Jairo Azi, única unidade de Ensino Fundamental do município, que atende pouco mais de 400 alunos.

​Durante pronunciamento, o parlamentar relatou o episódio e disse que a alimentação escolar tem que cumprir papel essencial na segurança alimentar das crianças matriculadas.

“Muitas crianças não têm alimento em casa e vão para a escola comer”, afirmou o edil, classificando a situação como inaceitável.

​Investigação em curso

A denúncia atual agrava um histórico recente de questionamentos sobre a gestão nutricional do município. A alimentação escolar de Ouriçangas já é objeto de investigação no Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA),

​Em representações anteriores encaminhadas ao órgão ministerial, o parlamentar apontou falhas no cumprimento do cardápio oficial e precariedade na composição das refeições — incluindo dias em que o lanche se resumiu a café com leite acompanhado de apenas dois pedaços de banana, ou apenas biscoitos e suco.

​As diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) determinam o cumprimento rigoroso de padrões sanitários e nutricionais para o repasse e a execução de recursos na rede pública de ensino.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ouriçangas, e aguarda resposta aos questionamentos.