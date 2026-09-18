Mega-Sena paga R$ 101,9 milhões e Bahia tem 5 apostas premiadas

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Cinco apostas da Bahia foram premiadas no concurso 3.059 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 18. Os jogos registrados em Salvador, Feira de Santana, Formosa do Rio Preto e Rio do Pires acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e garantiram prêmios de até R$ 63,3 mil.

O prêmio principal, de R$ 101.904.048,70, foi pago a uma aposta única de Presidente Venceslau, em São Paulo, que acertou todas as seis dezenas.

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Os números sorteados foram 01, 02, 07, 18, 33 e 35.

Bahia teve cinco apostas premiadas

Três apostas simples registradas em Feira de Santana, Formosa do Rio Preto e Salvador foram premiadas com R$ 31.664,29 cada. Os jogos foram feitos pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

Em Rio do Pires, um bolão com oito cotas, registrado na Lotérica Rio da Sorte, também acertou cinco dezenas e recebeu R$ 31.664,24.

Salvador teve ainda outra aposta premiada. O jogo simples foi feito pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, com sete números marcados, e garantiu R$ 63.328,58.

Com os cinco jogos premiados, as apostas da Bahia receberam, juntas, cerca de R$ 190 mil.

Quase 7 mil apostas acertaram quatro dezenas

Além do prêmio principal e das apostas baianas premiadas com a quina, o concurso também distribuiu valores para milhares de outros jogos.

Ao todo, 98 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 31.664,29. Outras 6.697 apostas fizeram quatro acertos e levaram R$ 763,77 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 77.871.672. O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no domingo, 20, com prêmio estimado em R$ 28 milhões.

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Para valores brutos superiores a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências do banco.

Para receber o valor, é necessário apresentar:

comprovante de identidade original com CPF;

recibo de aposta original e premiado.

Prêmios iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação dos documentos na agência da Caixa.

No caso de apostas feitas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44, equivalente a R$ 2.259,20 brutos, podem ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco. Também é possível solicitar a transferência para o Mercado Pago.

Prazo para sacar

O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).