Morte de delegada teria sido provocada por estrangulamento, diz perito

Apesar de o laudo pericial ainda não ter sido concluído, indícios preliminares apontam que a delegada plantonista da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, Patrícia Neves Jackes Aires, teria sido estrangulada até a morte.

De acordo com as informações obtidas pelo Portal A TARDE com um dos peritos, não foram encontradas marcas de tiros ou perfurações pelo corpo da autoridade policial. Além disso, sinais na região do pescoço indicam que a vítima foi 'enforcada'.

O corpo de Patrícia está no Departamento de Polícia Técnica, onde passa por necropsia. De lá, segue para Recife, em Pernambuco, onde será sepultado no cemitério Bosque da Paz, em Paulista, na região metropolitana.

Caso

Patricia Jackes foi encontrada morta na manhã de domingo, 11, na rodovia BR-324, em trecho próximo ao município de São Sebastião do Passé, no banco de carona.

A primeira versão, contada pela companheira da vítima, Tancredo Neves Feliciano de Arruda, era de que os dois haviam sido sequestrados. No entanto, contradições em seu depoimento levantaram a suspeitas e ele acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.