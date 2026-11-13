Motociclista morre após colidir com animal na Bahia

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Um homem identificado apenas pelo prenome Rafael, de 22 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 12, depois de sofrer um acidente de motocicleta, no município de Mirangaba, na região de Jacobina.

De acordo relatos, o rapaz seguia para a casa de familiares quando, no meio do trajeto, próximo à comunidade Alagadiço, colidiu contra um animal. Ele sofreu ferimentos graves e foi levado ao Hospital Municipal de Mirangaba, onde morreu.

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Não há informações qual foi a espécie de animal que se envolveu no acidente com Rafael, também não foi possível saber se ele ficou ferido ou morreu.

O corpo do jovem já foi liberado do Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina e foi sepultado na manhã desta sexta-feira, 13.