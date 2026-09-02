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TRAGÉDIA NA BAHIA

Motorista de caminhão de lixo morre atropelado pelo próprio veículo

Homem, que prestava serviço para a Prefeitura de Itororó, teria se desequilibrado e caído

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
José Luciano era casado e deixou uma filha
José Luciano era casado e deixou uma filha - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Um motorista de caminhão de coleta de lixo morreu na manhã desta sexta-feira, 2, após ser atropelado pelo próprio veículo, no Distrito de Rio do Meio, em Itororó, na região sudeste da Bahia.

Segundo relatos de populares, José Luciano Oliveira da Silva, de 48 anos, que era prestador de serviço da Prefeitura do município, trabalhava no momento do acidente.

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Ele estaria realizando coleta quando se desequilibrou e caiu. Testemunhas afirmaram que José Luciano morreu antes de receber atendimento médico

A Polícia Civil vai apurar o que de fato ocasionou a queda do trabalhador e o que motivou a morte. Ele era casado e deixou uma filha.

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De acordo com informações, o rapaz era evangélico e membro da Igreja Batista de Rio do Meio. Ainda não há informações sobre velório e enterro. As informações são do Blog do Marcelo.

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atropleamento gari Tragédia

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