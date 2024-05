Mulher é morta com tiro no rosto no interior da Bahia | A TARDE

Uma mulher foi morta com um tiro no rosto na madrugada deste sábado, 27, no povoado de Alegrete, na cidade de Aramari, a cerca de 127 km de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que cometeu suicídio depois de disparar contra a mulher.

Em depoimento, a mãe de Vanuza dos Santos, 33 anos, disse que a filha Gildo de Jesus, de 43 anos, estavam juntos há seis anos. A mulher relatou ainda que a convivência do casal não era considerada boa devido ao ciúmes excessivo de Gildo.

Conforme informações de testemunhas à polícia, Gildo usou uma espingarda para atirar no rosto de Vanuza. Em seguida, ele pegou a enteada, ainda dormindo, e levou para a casa de um vizinho. Depois, ele retornou para o imóvel, sentou ao lado do corpo da mulher e atirou contro o próprio rosto.

Vanuza deixou uma filha de 8 anos, de outro relacionamento, mas que morava com ela e Gildo.