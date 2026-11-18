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Com investimento de R$ 63,3 milhões para ampliação da pista, construção de um novo terminal e demais intervenções, o Aeroporto de Barreiras chegou a 60% das obras concluídas, com previsão de entrega para maio de 2027.

De acordo com o Governo do Estado, em função do período chuvoso na região, o ritmo dos trabalhos precisou ser adequado às condições climáticas.

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As obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Barreiras seguem em andamento para execução dos serviços no terminal de passageiros (TPS) e pista de pouso e decolagem (PPD) e terão como principais intervenções:

Construção de um novo Terminal de Passageiros;

Pista de pouso e decolagem (PPD), que passará de 1.600 m para 1.950 m de comprimento por 30 m de largura;

Reforma e adequação da taxiway;

Construção de um novo pátio de aeronaves;

Implantação de sistemas de drenagem;

Implantação de balizamento noturno;

Auxílios à navegação.

Entenda as obras

Pista de pouso e decolagem

No local, haverá a implantação das caixas de passagem do sistema de balizamento noturno, drenagem da faixa de pista e terraplanagem da área de ampliação.

Dos R$ 63,3 milhões investidos, R$ 44 milhões são provenientes de recursos federais e destinados à reforma e ampliação da pista, taxiway, construção do novo pátio e à implantação do balizamento noturno.

Terminal de passageiros

Acontecerá a cobertura, o fechamento lateral, o contrapiso e os serviços de drywall interno. O espaço recebeu os outros R$ 19,3 milhões, oriundos de recursos estaduais.