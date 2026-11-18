BAHIA
Novo Aeroporto de Barreiras deve ser inaugurado em maio de 2027
Com investimento de R$ 63,3 milhões, equipamento contará com ampliação na pista e um novo terminal
Com investimento de R$ 63,3 milhões para ampliação da pista, construção de um novo terminal e demais intervenções, o Aeroporto de Barreiras chegou a 60% das obras concluídas, com previsão de entrega para maio de 2027.
De acordo com o Governo do Estado, em função do período chuvoso na região, o ritmo dos trabalhos precisou ser adequado às condições climáticas.
As obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Barreiras seguem em andamento para execução dos serviços no terminal de passageiros (TPS) e pista de pouso e decolagem (PPD) e terão como principais intervenções:
- Construção de um novo Terminal de Passageiros;
- Pista de pouso e decolagem (PPD), que passará de 1.600 m para 1.950 m de comprimento por 30 m de largura;
- Reforma e adequação da taxiway;
- Construção de um novo pátio de aeronaves;
- Implantação de sistemas de drenagem;
- Implantação de balizamento noturno;
- Auxílios à navegação.
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Entenda as obras
Pista de pouso e decolagem
No local, haverá a implantação das caixas de passagem do sistema de balizamento noturno, drenagem da faixa de pista e terraplanagem da área de ampliação.
Dos R$ 63,3 milhões investidos, R$ 44 milhões são provenientes de recursos federais e destinados à reforma e ampliação da pista, taxiway, construção do novo pátio e à implantação do balizamento noturno.
Terminal de passageiros
Acontecerá a cobertura, o fechamento lateral, o contrapiso e os serviços de drywall interno. O espaço recebeu os outros R$ 19,3 milhões, oriundos de recursos estaduais.