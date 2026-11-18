Siga o A TARDE no Google

Com os temporais que atingem municípios baianos desde o último fim de semana, o Governo da Bahia reforçou as orientações para evitar acidentes durante períodos de chuva intensa, vendavais e ocorrência de granizo. As recomendações foram divulgadas nas redes sociais do Estado e incluem cuidados dentro de casa, no trânsito e em áreas abertas.

Atualmente, 22 municípios baianos possuem decretos de situação de emergência em vigor por causa das chuvas. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) orienta que a população comece a adotar medidas preventivas assim que perceber os primeiros sinais de tempestade, sem esperar a chuva se intensificar.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que fazer durante tempestades e incidência de raios?

Quem estiver na rua deve procurar abrigo em um local fechado e evitar permanecer próximo de árvores, estruturas metálicas e áreas elevadas. Também é recomendado sair imediatamente de piscinas, rios e praias, além de interromper atividades ao ar livre que aumentem o risco de exposição a descargas elétricas.

Durante tempestades, a orientação é:

evitar deslocamentos de motocicleta ou bicicleta e suspender trabalhos com tratores;

dentro de casa, moradores devem ficar afastados de portas e janelas, não utilizar chuveiros elétricos ou torneiras e evitar aparelhos conectados à tomada;

os veículos também podem servir como abrigo durante tempestades com raios. Nesse caso, é necessário manter os vidros fechados e evitar contato com partes metálicas do carro.

Como acompanhar alertas de chuva na Bahia?

A população pode consultar as previsões meteorológicas e os avisos divulgados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) por meio do portal de boletins meteorológicos.

Outra alternativa é receber alertas pelo WhatsApp. O cadastro é gratuito e pode ser realizado pelo portal de serviços do Governo da Bahia. Para receber as notificações, é importante manter o número de celular atualizado.

Em situações de risco, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.