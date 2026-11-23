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Enquanto algumas cidades do interior da Bahia ainda enfrentam dificuldades para garantir o abastecimento de água, outras regiões do estado se preparam para temporais, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e até granizo.

O contraste ocorre em meio à atuação do El Niño, fenômeno que influencia o regime de chuvas e deve manter as temperaturas acima da média nos próximos meses. Mesmo com a previsão de precipitações, a chegada de temporais não significa que a estiagem esteja perto do fim.

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Governo reconhece emergência em seis cidades baianas

O governo federal reconheceu situação de emergência por estiagem em cinco municípios baianos: Andorinha, Casa Nova, Gentio do Ouro, Ibotirama e Vitória da Conquista.

Itaberaba também recebeu o reconhecimento, mas em razão da seca. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira, 23, e integra uma portaria que contempla ainda um município do Piauí.

Com o reconhecimento federal, as prefeituras podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para ações de resposta aos desastres.

O pedido é feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), a partir de informações apresentadas pelas próprias administrações municipais.

Depois, equipes técnicas da Defesa Civil Nacional analisam as metas e os valores solicitados. A liberação depende da aprovação dos pedidos e de publicação de uma nova portaria.

Estiagem ainda afeta mais de 100 municípios

O reconhecimento publicado nesta segunda-feira se soma a um quadro mais amplo de municípios que enfrentam dificuldades relacionadas à falta de chuva. Em 12 de novembro, o Governo da Bahia informou que 110 cidades estavam com decretos de situação de emergência por estiagem vigentes.

Para reduzir os efeitos da insegurança hídrica, o estado articula ações de abastecimento com prefeituras e o governo federal. Entre as medidas está o uso de caminhões-pipa, especialmente para atender moradores de áreas rurais que não contam com acesso regular à água potável.

Em outubro, o governo estadual anunciou uma articulação que garantiu R$ 1,42 milhão para reforçar o abastecimento de água em oito municípios:

Condeúba

Jaguarari

Manoel Vitorino

Andaraí

Riachão do Jacuípe

Boa Vista do Tupim

Valente

Gavião

Os recursos foram destinados à contratação de caminhões-pipa e à compra de combustível, como complemento à Operação Carro-Pipa, coordenada pela Defesa Civil Nacional com apoio do Exército.

Em atualização divulgada em novembro, o governo informou que 15 municípios estavam contemplados com R$ 2,46 milhões em recursos federais para ações de abastecimento.

Além dos carros-pipa, o planejamento estadual inclui perfuração de poços e implantação ou ampliação de sistemas de distribuição de água.

Onde a chuva preocupa?

Na outra ponta do cenário, a Bahia tem 184 municípios sob alertas meteorológicos de chuva, ventos fortes e baixa umidade, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Desse total, 172 cidades estão sob aviso de tempestade, classificado como perigo potencial e válido até o fim da noite.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O Inmet considera baixos os riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Ainda assim, recomenda que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, não estacione perto de torres de transmissão e placas de propaganda e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também aponta para a permanência de instabilidades em diferentes áreas do estado.

Para esta segunda-feira, a tendência é de avanço das condições favoráveis à chuva sobre praticamente toda a Bahia, com possibilidade de pancadas isoladas em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo, no Litoral Norte e no Nordeste.

Veja os maiores acumulados de chuva, que foram nos dias 18 e 19 de novembro

Riachão do Jacuípe: 153,4 mm

Feira de Santana: 110,4 mm

Serra Preta: 107 mm

Camaçari: 106,8 mm

El Niño favorece chuva irregular e temperaturas elevadas

O El Niño deve influenciar o clima da Bahia até o início de 2027, favorecendo temperaturas acima da média e chuvas irregulares.

Para o trimestre de novembro a janeiro, a previsão do Inema aponta precipitações dentro ou abaixo da média em diferentes regiões do estado, com possibilidade de temporais isolados.

O cenário deve alternar períodos de estiagem e calor intenso com episódios de chuva volumosa em curtos intervalos.

Por serem localizadas e mal distribuídas, as precipitações não garantem a recuperação dos reservatórios nem o abastecimento das áreas afetadas pela seca. O El Niño é um dos fatores envolvidos, mas os impactos também dependem das condições meteorológicas locais.