EFEITO EL NIÑO
Seca x Chuva: entre a estiagem e os temporais, Bahia enfrenta extremos no interior
El Niño contribui para a irregularidade das chuvas e amplia os extremos climáticos no estado
Enquanto algumas cidades do interior da Bahia ainda enfrentam dificuldades para garantir o abastecimento de água, outras regiões do estado se preparam para temporais, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e até granizo.
O contraste ocorre em meio à atuação do El Niño, fenômeno que influencia o regime de chuvas e deve manter as temperaturas acima da média nos próximos meses. Mesmo com a previsão de precipitações, a chegada de temporais não significa que a estiagem esteja perto do fim.
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Governo reconhece emergência em seis cidades baianas
O governo federal reconheceu situação de emergência por estiagem em cinco municípios baianos: Andorinha, Casa Nova, Gentio do Ouro, Ibotirama e Vitória da Conquista.
Itaberaba também recebeu o reconhecimento, mas em razão da seca. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira, 23, e integra uma portaria que contempla ainda um município do Piauí.
Com o reconhecimento federal, as prefeituras podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para ações de resposta aos desastres.
O pedido é feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), a partir de informações apresentadas pelas próprias administrações municipais.
Depois, equipes técnicas da Defesa Civil Nacional analisam as metas e os valores solicitados. A liberação depende da aprovação dos pedidos e de publicação de uma nova portaria.
Estiagem ainda afeta mais de 100 municípios
O reconhecimento publicado nesta segunda-feira se soma a um quadro mais amplo de municípios que enfrentam dificuldades relacionadas à falta de chuva. Em 12 de novembro, o Governo da Bahia informou que 110 cidades estavam com decretos de situação de emergência por estiagem vigentes.
Para reduzir os efeitos da insegurança hídrica, o estado articula ações de abastecimento com prefeituras e o governo federal. Entre as medidas está o uso de caminhões-pipa, especialmente para atender moradores de áreas rurais que não contam com acesso regular à água potável.
Em outubro, o governo estadual anunciou uma articulação que garantiu R$ 1,42 milhão para reforçar o abastecimento de água em oito municípios:
- Condeúba
- Jaguarari
- Manoel Vitorino
- Andaraí
- Riachão do Jacuípe
- Boa Vista do Tupim
- Valente
- Gavião
Os recursos foram destinados à contratação de caminhões-pipa e à compra de combustível, como complemento à Operação Carro-Pipa, coordenada pela Defesa Civil Nacional com apoio do Exército.
Em atualização divulgada em novembro, o governo informou que 15 municípios estavam contemplados com R$ 2,46 milhões em recursos federais para ações de abastecimento.
Além dos carros-pipa, o planejamento estadual inclui perfuração de poços e implantação ou ampliação de sistemas de distribuição de água.
Onde a chuva preocupa?
Na outra ponta do cenário, a Bahia tem 184 municípios sob alertas meteorológicos de chuva, ventos fortes e baixa umidade, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Desse total, 172 cidades estão sob aviso de tempestade, classificado como perigo potencial e válido até o fim da noite.
A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O Inmet considera baixos os riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Ainda assim, recomenda que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, não estacione perto de torres de transmissão e placas de propaganda e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
A previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também aponta para a permanência de instabilidades em diferentes áreas do estado.
Para esta segunda-feira, a tendência é de avanço das condições favoráveis à chuva sobre praticamente toda a Bahia, com possibilidade de pancadas isoladas em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo, no Litoral Norte e no Nordeste.
Veja os maiores acumulados de chuva, que foram nos dias 18 e 19 de novembro
- Riachão do Jacuípe: 153,4 mm
- Feira de Santana: 110,4 mm
- Serra Preta: 107 mm
- Camaçari: 106,8 mm
El Niño favorece chuva irregular e temperaturas elevadas
O El Niño deve influenciar o clima da Bahia até o início de 2027, favorecendo temperaturas acima da média e chuvas irregulares.
Para o trimestre de novembro a janeiro, a previsão do Inema aponta precipitações dentro ou abaixo da média em diferentes regiões do estado, com possibilidade de temporais isolados.
O cenário deve alternar períodos de estiagem e calor intenso com episódios de chuva volumosa em curtos intervalos.
Por serem localizadas e mal distribuídas, as precipitações não garantem a recuperação dos reservatórios nem o abastecimento das áreas afetadas pela seca. O El Niño é um dos fatores envolvidos, mas os impactos também dependem das condições meteorológicas locais.